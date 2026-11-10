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«Программный Продукт» представил инновационные ИИ-решения для бизнеса и госсектора на форуме Kazan Digital Week

Группа компаний «Программный Продукт» стала Отраслевым партнером форума Kazan Digital Week 2026 и презентовала на выставке и в рамках деловой программы передовые решения и сервисы на базе искусственного интеллекта. Ключевыми продуктами стали Корпоративный ИИ-портал (КИИП) и специализированное решение «Советник» для госсектора.

Корпоративный ИИ-портал (КИИП) — это программное обеспечение для корпоративных заказчиков, предоставляющее сотрудникам компании единую точку доступа к большим языковым моделям (LLM). Разработка стала лауреатом в номинации «Лучший корпоративный ИИ-портал» на CNews AI Awards 2026, ежегодной российской премии в области искусственного интеллекта.

КИИП — это закрытый корпоративный контур, позволяющий уйти от использования сотрудниками «теневых» ИИ-сервисов и, таким образом, избежать утечки конфиденциальных данных и коммерческой тайны. При этом возможна настройка специализированного приватного режима для обработки чувствительных данных. В базовом функционале КИИП доступен чат с ИИ-моделями через веб-интерфейс и наборы целевых инструментов под конкретные задачи пользователей (например, транскрайбер, суммаризация, переводчик и другие), а административный модуль обеспечивает адресную настройку доступа к моделям и предоставляет статистику использования по инструментам, датам, пользователям и стоимости запросов. Также на базе КИИП есть возможность создания виртуальных сотрудников/ИИ-агентов для автоматизации рутинных задач.

«Советник»: ИИ-архитектура для органов государственной власти

На базе КИИП была разработана ведомственная платформа «Советник» с набором эффективных агентов и сервисов. Это решение адаптировано под требования регуляторов к безопасности информации в госсекторе и предоставляет государственным служащим доступ к доверенным ИИ-инструментам.

Всего «Программным Продуктом» было реализовано более 40 проектов в области ИИ с десятками специализированных агентов, включая виртуальных ассистентов: юридических, кадровых и закупочных специалистов. Также компания располагает всеми необходимыми лицензиями для работы с госсектором и опытом создания государственных информационных систем.

Среди реализованных проектов:

  • Обработка обращений для отрасли образования. Виртуальные сотрудники обрабатывают до 80% обращений от учителей (более 7 000 запросов в месяц), при этом финальное решение о направлении ответа остается за человеком.
  • Формирование протоколов совещаний для правительства субъекта РФ. За полгода работы виртуальных ассистентов более 20 000 звонков были преобразованы в текстовые протоколы с разделением по спикерам и формированием резюме встреч.
  • ИИ-ассистент для госуслуг. Виртуальный ассистент провел более 100 000 диалогов за 9 месяцев, адаптируясь под язык пользователя, что значительно повысило процент успешного предоставления госуслуг.

«Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал необходимым инструментом как для бизнеса, так и для государства. Наша ключевая задача — сделать его внедрение безопасным и управляемым. Именно поэтому мы предлагаем рынку единую экосистему: Корпоративный ИИ-портал для коммерческих компаний и специализированную платформу «Советник» для госсектора. Оба решения закрывают главные боли заказчиков — исключают риски утечек и использования "теневого" ИИ, предоставляя при этом мощные инструменты для автоматизации рутины», — прокомментировал Александр Каушанский, генеральный директор компании «Программный Продукт».

Представленные «Программным Продуктом» на форуме решения позволяют государственным органам и коммерческим организациям эффективно интегрировать искусственный интеллект в рабочие процессы. Реализованный подход к созданию единых точек доступа к ИИ-сервисам способствует цифровой трансформации управления, повышению прозрачности бизнес-процессов и качественному улучшению взаимодействия государства с гражданами.

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