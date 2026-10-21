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Платформа управления «Аврора Центр 5.7» поддерживает работу в 2 дата-центрах

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила новую версию платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр 5.7.0». В ней появилась поддержка развёртывания в двух дата-центрах с одновременной обработкой нагрузки на обеих площадках. Об этом CNews сообщил представитель ОМП.

Недавние перебои в работе российских дата-центров показали, как остановка одной площадки может повлиять на доступность сервисов. Для компаний, которые централизованно управляют парком устройств, это затрагивает доставку приложений, применение политик и отправку команд.

В «Аврора Центр 5.7» предусмотрено автоматическое переключение прикладных сервисов на другую площадку при отказе одного из дата-центров.

Платформенные улучшения: администратор теперь может задавать сроки действия правил политик. Для установки приложений, доставки файлов и папок, а также выполнения скриптов можно указать даты начала и окончания действия соответствующих правил; группы устройств теперь можно перезагружать однократно или по расписанию, указав дни недели и временной интервал; при активации устройств по приглашению администратор может выбрать типы используемых идентификаторов и настроить автоматическое разрешение конфликтов при их совпадении; добавлена возможность удалять устройства из карточки или общего списка; расширена интеграция с LDAP. Теперь можно создавать динамические группы устройств по директории LDAP, а также синхронизировать пользователей без заполненных имени и фамилии или с цифрами и специальными символами в этих полях; в Grafana появились отчёты по учётным записям и последней активности устройств. В отчёт по управляемым устройствам добавлены сведения о группах и фильтрация по ним; в «Аврора Маркет» можно менять категорию уже опубликованного приложения. Для серверного хранилища «Аврора Центр» добавлена настройка периодической очистки файлов сборок и зависимостей, не привязанных к релизам приложений.

Что изменилось для парка Linux-устройств: для компьютеров на ОС Astra Linux и ОС «Альт» добавлено централизованное подключение витрин «Аврора Маркет». Это упрощает подготовку рабочих мест: служба технической поддержки может назначить нужные витрины группе компьютеров через политику «Аврора Центр». Сотрудник получает доступ к приложениям через магазин и может переключаться между подключёнными витринами; для Linux-витрин появилась настройка, разрешающая установку приложений только на устройства под управлением «Аврора Центр». В клиенте «Аврора Маркет» также добавлены списки доверенных серверов; в магазине появились поиск по названию и фильтрация по категориям. При просмотре приложений списком видны их статусы: установлено ли приложение, доступно ли обновление или на компьютере уже есть более новая версия; пользователь может настроить оформление магазина: выбрать тему, цветовую палитру, размер шрифта и вид значков.

Что изменилось для парка Android-устройств: в режиме «Киоск» появился автозапуск фоновых сервисов с автоматическим перезапуском при завершении их работы; в режиме «Киоск» с типом «Рабочий стол» пользователь или сервисный инженер может открыть журнал приложения «Аврора Центр» и вручную запустить синхронизацию с сервером управления; расширена удалённая диагностика. Администратор может получить журнал Logcat за выбранный период, сохраняющийся при перезагрузке устройства, и отчёт Bugreport со сведениями о состоянии устройства на момент запроса; добавлен запрет на удаление пользователем приложений, установленных администратором через политику; в «Аврора Центр» появились управление ориентацией экрана и ограничение входящих вызовов для Android-устройств; в «Аврора Маркет» теперь отображаются прогресс скачивания и статус установки или обновления приложения.

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Что изменилось для устройств на ОС «Аврора»: добавлены правила управления часовым поясом и синхронизацией времени. Администратор может задать часовой пояс или оставить его определение устройству. Для синхронизации времени доступны варианты через «Аврора Центр», через NTP или по настройкам устройства; для устройств на ОС «Аврора 5.2.0» появилась возможность централизованно добавлять и обновлять настройки принтеров; в настройках VPN-подключения теперь можно указать домен и оставить логин незаданным; добавлена автоматическая выдача разрешений при установке приложений через «Аврора Центр».

«Аврора Центр» является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры, применяется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения. «Аврора Центр» способен управлять более чем миллионом устройств в рамках одного проекта.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

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