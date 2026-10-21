Российские БПЛА перестанут зависеть от мощности спутникового сигнала. Создано маленькое устройство для удаленного управления полетом при очень слабой связи

Российские разработчики нашли способ управлять беспилотниками на больших расстояниях без необходимости усиливать слабый спутниковый сигнал. ПАК, весом всего 50 г, можно установить даже на небольшой дрон. Преобразованной им информации будет достаточно оператору, находящемуся за тысячи километров.



Управление БПЛА при слабой связи

Инженеры компании DataVision разработали ПО для удаленного управления БПЛА в условиях слабой связи без необходимости усиливать сигнал, пишут «Известия».

В составе отдельного модуля ПАК массой около 50 г, который можно установить даже на небольшой дрон, разработка, использующая в том числе нейросети, адаптирует объем передаваемых данных к возможностям канала связи.

Испытания показали, что при передаче видео на скорости соединения 25–70 Кбит/с можно управлять беспилотными аппаратами на расстоянии в тысячи километров. Авторы технологии зарегистрировано более десяти патентов.

Не усиливать, а адаптировать

Система более эффективно использует доступный канал связи вместо усиления сигнала. Задержки при передаче видеопотока и потеря качества компенсируется автоматической сменой параметров сжатия видео в зависимости от доступной скорости передачи данных.

magnific.com/hellodavidpradoperucha Найден способ более эффективно использовать доступный канал связи для управления БПЛА

Оператор также может работать в условиях потери части исходного потока благодаря способности нейросети распознавать объекты и ключевые события непосредственно на борту аппарата.

«Если объяснять принцип работы, ПАК-модуль отбирает и сжимает кадры с учетом пропускной способности канала, сохраняя возможность управлять устройством и контролировать объекты», — сказал руководитель проекта Александр Артюхов.

Передача видео на скорости 25–70 Кбит/с — значимый результат для подобных систем, отметил эксперта рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев. Важно также то, что часть информации обрабатывается непосредственно на борту беспилотника, так как это позволяет не перегружать канал передачей всего видеопотока.

Конец зависимости от мощности сигнала спутника

Снижение зависимости от специализированных спутниковых каналов связи и наличия соответствующей инфраструктуры и оборудования может стать одним из потенциальных преимуществ технологии. Разработка позволяет эффективнее использовать уже доступный канал связи, что помогает решить эту проблему, прокомментировал изданию специалист по информационным технологиям Сергей Поморцев.

«Нестабильность связи — обычное дело в сфере БАС и БПЛА, однако при выполнении специальных задач этот фактор приобретает критическое значение. Исследования и разработки в этом направлении крайне важны, поскольку такие технологии могут применяться при решении стратегических задач», — пояснил заведующий кафедрой теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий Российского университета спорта ГЦОЛИФК, соавтор программы подготовки операторов FPV-дронов Михаил Новоселов.

И другие российские разработчики работают в этом направлении. В августе 2026 г. CNews писал о том, что в компании «Площадь» разработан комплекс навигации БПЛА по видеопотоку на основе метода визуальной одометрии с использованием нейросети. Работа позволяет продвинуться к полной автономности дронов, которые смогут ориентироваться в пространстве без радиосигналов, спутниковых модулей и оператора.



