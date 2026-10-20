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«Северсталь — Центр Единого Сервиса» и «СКБ Контур» договорились о партнерстве в сфере ЭДО

Компания «Северсталь – Центр Единого Сервиса» и «СКБ Контур» договорились о стратегическом партнерстве в области электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Документ подписали коммерческий директор «Северсталь – Центр Единого Сервиса» Наталия Спицына и руководитель направления ЭДО «СКБ Контур» Денис Салих. Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам стабильной работы системы электронного документооборота и повышения информационной безопасности при обмене документами. Компании намерены совместно изучать, внедрять и тестировать новые технологии в области ЭДО, а также реализовывать проекты, связанные с электронным обменом документами.

Отдельным направлением партнерства станет повышение уровня информационной безопасности при обмене электронными документами. В рамках этой задачи стороны планируют внедрять передовые инструменты мониторинга и анализа данных. Помимо технологической кооперации, соглашение предполагает активный обмен знаниями. Эксперты компаний планируют участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных инновациям в сфере ЭДО и других смежных направлениях.

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Денис Салих, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур»: «Развитие ЭДО требует постоянного взаимодействия разработчиков и бизнеса. Партнерство с “Северсталь – Центром Единого Сервиса” позволит совместно изучать потребности пользователей и работать над технологиями электронного обмена документами. В центре этой работы находится стабильность системы, безопасность данных и практическая применимость новых решений».

Наталия Спицына, коммерческий директор «Северсталь – Центр Единого Сервиса»: «Для нас партнерство с "СКБ Контур" — это возможность соединить экспертизу в консалтинге и цифровизации бизнес-процессов с сильной технологической базой ЭДО. Мы видим, как быстро растут требования бизнеса к электронному обмену документами, и уверены, что совместная работа над стабильностью системы, безопасностью данных и новыми инструментами мониторинга даст клиентам обеих компаний полезный практический результат и долгосрочную ценность. Обмен знаниями и совместные проекты позволят быстрее выводить в работу решения, которые упрощают документооборот и повышают операционную эффективность бизнеса».

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