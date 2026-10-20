Платформа управления снабжением key2SCM автоматизировала путь от потребности до закупочного лота

На платформе управления снабжением Custis key2SCM появился функционал лотирования заявок на закупку. Он закрывает разрыв между планированием снабжения и закупочными процедурами: заявки и лоты создаются автоматически из согласованного плана обеспечения потребностей, а в закупку уходят готовые, проверенные лоты, связанные с исходной потребностью. Об этом CNews сообщил представитель Custis.

Раньше этот участок приходилось собирать вручную: закупщики получали разрозненные заявки, проверяли и группировали их. Лотирование оставалось экспертной задачей: что именно закупать и что с чем объединять, решал конкретный специалист исходя из опыта и интуиции, поэтому результат зависел от его квалификации и времени на анализ. Теперь цепочка «потребность – заявка на закупку – лот –закупочная процедура» выстраивается автоматически, а группировка МТР в лоты подчиняется набору объективных критериев.

Сначала потребность проходит этап планирования обеспечения с проверкой свободных запасов и применением методов математической оптимизации. Если способом обеспечения определена закупка, платформа создает заявки и группирует их в лоты по правилам, которые задает методолог. Правила настраиваются под любые значимые для бизнеса параметры: категории МТР, географию получателя, направления деятельности и т. д. При настройке в них закладываются два обязательных требования – соответствие законодательству и экономическая целесообразность.

Перед отправкой в закупку при необходимости лоты проверяет ответственный специалист. Например, он может вручную объединить слишком мелкие лоты, если контекст важнее формального правила. Вместе с лотом система готовит пакет документов по установленной форме для закупочной процедуры: спецификацию, опросный лист на оборудование и требования к материалу.

Лотирование входит в состав платформы управления снабжением, поэтому работает в связке с любой закупочной или ERP-системой и не требует их замены. У каждой закупки прослеживается связь с исходной потребностью и, если потребность потеряла актуальность, закупку можно оперативно отменить и избежать ненужных трат.

«Новый функционал key2SCM убирает целый пласт ручной работы заказчиков материалов, снабженцев и закупщиков и сокращает время подготовки закупки на 10-15%. При этом в закупочную процедуру уходит корректный лот, связанный с реальной потребностью», – сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок» компании Custis.