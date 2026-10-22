«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог

«Полюс» разворачивает систему цифрового мониторинга строительства горно-обогатительного комплекса Сухой Лог в Иркутской области. Система охватит свыше 12 000 гектаров и обеспечит контроль работ на крупнейшем месторождении золота в России.



Аэромониторинг в основе

Строительство Сухого Лога контролируют беспилотные авиакомплексы. Они передают геопространственные данные о возводимых объектах в единую цифровую платформу, где информация автоматически сопоставляется с цифровым двойником будущего предприятия.

Съёмка ведётся на ключевых участках: карьере, золотоизвлекательной фабрике, гидротехническом сооружении и объектах социальной инфраструктуры. Решение разработала российская компания Sarex.

Что это даёт проекту

Команда проекта получает объективные данные о строительстве в режиме реального времени. Аналитика платформы позволяет сверять фактические объёмы работ с проектными и прогнозировать сроки монтажа на основе текущей скорости процессов.

Пресс-служба компании "Полюс" Аэромониторинг Сухого Лога

Система также формирует цифровую историю стройки: специалисты могут в любой момент сопоставить состояние объекта в разные даты, проверить наличие ресурсов и проконтролировать соблюдение технологической последовательности. Это повышает согласованность действий десятков подрядчиков и сотен единиц техники.

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«С переходом строительства Сухого Лога в активную фазу цифровой мониторинг стал необходимым инструментом управления. Новая цифровая платформа позволяет нам принимать решения на основе данных, выстраивая сквозной процесс контроля работ — от этапа проектирования до запуска в эксплуатацию. Кроме того, детальная история развития актива в цифровом формате создаст массив информации, который ляжет в основу дальнейшего развития производства», — отметил руководитель проекта «Сухой Лог» Константин Васильков.

Справка

«Полюс» — один из крупнейших производителей золота в мире. Компания объединяет более 18 000 человек. Золотодобывающие предприятия «Полюса» работают в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).