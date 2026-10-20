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HRlink первой подключилась к государственному эксперименту по интеграции «Макс» с системами кадрового ЭДО

Компания HRlink (входит в группу HeadHunter) стала первым участником эксперимента Минтруда России по применению национального мессенджера «Макс» в кадровом электронном документообороте. Пользователи HRlink смогут получать уведомления о документах и переходить к их подписанию через интерфейс мессенджера с использованием приложения «Госключ». Об этом CNews сообщили представители HRlink.

HRlink стала первым коммерческим оператором кадрового ЭДО, который интегрировал свою платформу с мессенджером «Макс» в рамках эксперимента Минтруда России. Настройка технического взаимодействия платформ потребовала серьезной адаптации продукта, включая подключение нового интеграционного сценария и доработку логики и маршрутов обработки документов и заявлений.

Процесс работы с кадровыми документами теперь выстроен следующим образом: документ из учетной системы работодателя попадает в платформу HRlink, которая распознает сценарий подписания через связку «Макс - Госключ» и направляет данные через API в чат-бот мессенджера. Сотрудник получает уведомление в интерфейсе «Макс», после чего переходит в «Госключ» и подписывает там.

При этом «Макс» становится дополнительным, а не обязательным каналом коммуникации – взаимодействовать с сотрудниками можно непосредственно в системе кадрового ЭДО. Новый механизм служит удобным дополнением для тех, кто использует преимущественно мобильные устройства. Это отвечает стратегии HRlink: чтобы HR-процессы были быстрее и удобнее для клиентов, функциональность сервиса доступна в мобильном приложении.

«В своей работе по развитию возможностей кадрового электронного документооборота в первую очередь мы руководствуемся удобством для конечного пользователя. Поэтому важно, чтобы возможных каналов коммуникации между работодателем и работником было как можно больше – так каждый сможет выбрать наиболее комфортный. До конца года совместно с вендорами программ ЭКДО и компаниями-пользователями мы проводим эксперимент по использованию мессенджера "Макс" в качестве дополнительного канала коммуникации в их системах. Это даст работникам альтернативный способ ознакомления с электронным документом – получив ссылку на него в мессенджере, можно будет перейти по ней, изучить и подписать с использованием “Госключа”. Особенно актуально это будет для удаленных сотрудников или часто использующих телефон в работе», – сказал директор Департамента информационных технологий Минтруда России Иван Пархоменко.

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«Наша цель – делать HR-процессы комфортными и доступными для каждого сотрудника. Поэтому мы поддерживаем инициативу Минтруда России по интеграции национального мессенджера "Макс" в кадровый ЭДО. У HRlink накоплен огромный опыт автоматизации кадрового документооборота для компаний разного размера и из различных отраслей. Мы видим в этом проекте возможность не только использовать новые каналы коммуникации между сотрудником и работодателем, но и внести конструктивные предложения по доработке интеграции, чтобы в итоге пользовательский опыт стал лучше и удобнее для всех участников процесса», – сказал Сергей Репринцев, директор по продуктовой стратегии HRlink.

Эксперимент по применению национального мессенджера «Макс» в электронном кадровом документообороте проводится во исполнение поручений председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и продлится до конца 2026 г. На первом этапе к нему подключаются операторы систем кадрового ЭДО, готовые интегрировать новую функциональность в свои продукты. Минтруд России планируют оценить обратную связь работодателей, работников и операторов систем кадрового ЭДО и при необходимости подготовить предложения по совершенствованию функциональных возможностей мессенджера и нормативного регулирования.

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