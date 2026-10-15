Сloud.ru представил сервис RepoWiki для автоматизации создания документации к коду с помощью ИИ

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил RepoWiki — новую функцию в составе сервиса Evolution Repo, которая автоматически анализирует кодовую базу и формирует структурированную документацию проекта.

Evolution Repo — облачный сервис для хранения репозиториев кода, ML-моделей и датасетов. Сервис хранит модели и датасеты в одном хранилище и помогает управлять большими файлами через Git LFS, версионировать ML-модели и просматривать файлы-тензоры. Синхронизация и обмен артефактами работает через API, совместимое с популярной библиотекой моделей Hugging Face. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

RepoWiki встроен непосредственно в облачный репозиторий. Разработчикам больше не нужно переносить код в сторонний ИИ-сервис: репозиторий, документация и работа с кодовой базой теперь собраны в едином пространстве. Сервис работает на базе Evolution ManagedRAG и AI Agents. Перед генерацией самой документации пользователю на согласование отправляется предварительный список разделов и страниц, который можно редактировать.

Обычно, приступая к новой задаче, разработчику или ИИ-агенту необходимо погрузиться в контекст: понять, что делает проект, как устроена архитектура, где находится нужный код. Если проект не подготовлен заранее, возникают ограничения: агент видит отдельные файлы, но не понимает их роль в системе, не осознает неявные зависимости, а контекстное окно не позволяет охватить кодовую базу целиком.

RepoWiki устраняет эти ограничения: система самостоятельно анализирует структуру проекта, выявляет взаимосвязи между модулями и генерирует документацию, которая отражает реальное устройство кодовой базы. При использовании RepoWiki ручная работа с документацией сокращается в среднем на 30% (по результатам тестов на реальных проектах).

С технической точки зрения, RepoWiki использует мультиагентный подход к созданию документации. Внутри системы анализ кода разбивается на последовательные этапы: планирование, анализ архитектуры, написание и верификация содержимого. Это помогает обрабатывать проекты масштаба крупных корпоративных репозиториев, где единовременный анализ всей кодовой базы невозможен из-за ограничений контекстного окна. Решение поддерживает инкрементные обновления: при изменении кода документация обновляется, а не создается заново.

Функция поможет разработчикам, изучающим незнакомые модули или подключающимся к существующим проектам: RepoWiki сокращает время входа в контекст и рабочую нагрузку. Техническим лидерам и руководителям, организующим передачу знаний, функция поможет для управления знаниями, снижения риски ухода ключевых сотрудников и ускорения адаптации команды.

«С RepoWiki вместо того, чтобы вручную описывать модули, поддерживать актуальность файлов и собирать знания по крупицам из комментариев и переписок, ИТ-команда получает автоматически сгенерированное описание проекта. Разработчик может задавать вопросы по кодовой базе в чате вместо изучения десятков разрозненных файлов. Это особенно ценно при работе с незнакомыми модулями, при подключении к существующим проектам и при разборе legacy-кода, где документация либо отсутствует, либо давно устарела», — сказала директор блока разработки платформы Cloud.ru Evolution Анастасия Тафеенко.