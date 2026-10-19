В России выросли скорости заблокированного мобильного интернета. Помог внезапный 5G

Медианная скорость мобильного интернета в России всего за месяц выросла почти на 20%. Это стало следствием запуска в стране в сентябре 2026 г. сотовых сетей пятого поколения на «железе» для сетей 4G. В других странах они строятся с 2019 г. на специализированных базовых станциях и заодно на других частотах, которые в России операторам решили не отдавать.

Скорость вверх

В России зафиксирован резкий рост скорости мобильного интернета – она подскочила примерно на 20%, но не за год, а всего за месяц. Причиной тому стал запуск сотовых сетей пятого поколения (5G), который по самым разным причинам откладывался несколько лет. Для сравнения, операторы в США и Китае такие сети строят и развивают с 2019 г.

Но важно понимать, что почти 20-процентный рост коснулся исключительно скорости отгрузки, то есть upload – за отчетный период она выросла с 8,6 до 10,3 Мбит/с, на 19,7%, пишут «Известия». К тому же в данном случае речь идет о медианной скорости мобильного интернета с учетом показателей по всей стране.

Скорость скачивания (download) благодаря запуску 5G выросла на 13,7% – с 24,24 до 27,56 Мбит/с.

Сферический мегабит в вакууме

Рост скорости мобильного интернета в России не отменил все прочие его недостатки. Существует «золотой диапазон» для сетей 5G – это частоты 3,4-3,8 ГГц, на которых большинство операторов в других странах стоят свои сети пятого поколения. В России для этих нужд выделили диапазон 4,63-4,99 ГГц, так как частоты 3,4-3,8 ГГц заняты силовиками. Это означает потенциальные проблемы с подключением к российским 5G – не все телефоны умеют работать в нужном диапазоне. В августе 2026 г. CNews писал, что для получения возможности подключаться к отечественным сетям 5G купить новый телефон потребуется десяткам миллионов россиян.

Dekler Ph / Unsplash Новые сети запустили на старом оборудовании

Также на фоне различных ограничений в работе мобильного интернета в России наблюдается стремительное падение объемов мобильного трафика.

Отказ от мобильного интернета

Российские операторы связи начали упоминать 5G в рекламе своих услуг задолго до запуска самих сетей пятого поколения, чем привлекла внимание ФАС. Служба выпустила предписание о прекращении этой деятельности.

После запуска 5G операторы получили легальную возможность рекламировать их. В середине октября 2026 г. «Коммерсант» сообщал, что за считанные недели они потратили на их продвижение свыше 1 млрд руб., и это только на рекламу по телевидению.

При этом самим россиянам, согласно последним данным, мобильный интернет нужен все меньше. В начале октября 2026 г. CNews сообщал о резком падении мобильного трафика на фоне бесконечных ограничений. Согласно статистике Минцифры России, по результатам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) он обрушился на на 6% год к году, составив 12,1 млрд ГБ. В I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) падение составило 7,8% год к году.

В начале 2026 г. расход мобильного трафика сократился в 78% российских регионов, во II квартале 2026 г. – в 74%. Рекордсменом в этом плане стала Ивановская область – здесь потребление мобильного интернета упало на 31,3% год к году, составив 75,8 млн ГБ.

На втором месте обосновалась Волгоградская область – здесь падение равно 28,1% до 140,1 млн ГБ. Далее идут Адыгея (падение на 26,6% до 21,4 млн ГБ) и Тульская область (на 24,8% до 81,6 млн ГБ).

Дальше терпеть было нельзя

Операторам связи на протяжении многих лет не позволяли строить сети пятого поколения. Причины были разные – то не выдавали частоты, то не разрешали использовать зарубежное оборудование, и пр.

Запуск 5G осенью 2026 г. для многих россиян оказался неожиданным, поскольку все ограничения для операторов были сняты разом. «Большой четверке» выделили по 90 МГц спектра в диапазоне 4,64-4,99 ГГц безо всякого аукциона и даже позволили использовать под сети 5G частоты, которые ранее были выделены им под строительство сетей 4G.

Как сообщил «Известиям» эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский, операторы используют не только старые частоты, но и старое оборудование – они просто обновили в нем ПО. Именно использованием старого «железа» Ильинский объяснил прирост скорости всего на 20%.

«Большого запаса для дальнейшего роста в таком режиме нет. До конца года (2026 г. – прим. CNews) 5G обещают запустить еще в 50 городах. Если запуск пройдет по графику, средние показатели по стране улучшатся за счет расширения географии покрытия», – добавил он.

Как сообщили изданию в Минцифры, к середине октября 2026 г. базовые станции 5G работали всего в 30 российских городах. «Операторы связи получили нормативную основу для запуска сетей 5G на действующих LTE-частотах. Это запланированный переходный период, который позволяет компаниям быстрее развернуть сети и сделать 5G доступным для абонентов уже сегодня. Еще более заметного роста скорости мы ожидаем после перехода на выделенные частоты в диапазоне 4,9 ГГц», – сказали изданию представители министерства.