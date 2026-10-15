Orion soft анонсировала платформу StarScale AI для оценки экономической эффективности внедрения ИИ

Российский разработчик инфраструктурного ПО Orion soft представил новый продукт StarScale AI — платформу для учета затрат и оценки экономической эффективности корпоративного искусственного интеллекта. Решение объединяет данные об использовании ИИ-инструментов, расходах на их эксплуатацию и результатах внедрения, позволяя компаниям оценивать отдачу от инвестиций в ИИ. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

По сценарной оценке Orion soft, крупный российский бизнес в 2026 г. может потребить 912,5 трлн ИИ-токенов, что соответствует примерно 237 млрд руб. в денежном эквиваленте. По мере распространения корпоративных ассистентов, языковых моделей и ИИ-агентов расходы на ИИ распределяются между различными сервисами, подразделениями и проектами. При этом компании не всегда располагают полной информацией о том, какие инструменты формируют основные затраты, насколько активно ими пользуются сотрудники и какой экономический эффект получает бизнес.

StarScale AI объединяет сведения об ИИ-инструментах, моделях, проектах и сценариях их использования. Платформа собирает данные об объеме запросов, потреблении токенов и инфраструктурных затратах, связывает их с конкретными пользователями и подразделениями, классифицирует запросы и рассчитывает стоимость использования ИИ. Аналитика доступна на разных уровнях: от компании в целом до отдельных подразделений, сервисов, сценариев и пользователей. Это позволяет выявлять основные источники расходов, оценивать востребованность инструментов и определять направления для оптимизации.

Помимо учета затрат, StarScale AI оценивает экономический эффект от применения ИИ, сопоставляя стоимость отдельных сценариев с результатами их использования, в том числе с экономией рабочего времени и ее денежным эквивалентом. Таким образом, компании могут оценивать эффективность ИИ-проектов, выявлять наиболее полезные сценарии и принимать решения об их дальнейшем развитии или оптимизации.

«Компании уже инвестируют в ИИ, но оценить отдачу от этих вложений значительно сложнее, чем посчитать расходы на модели или инфраструктуру. Особенно когда в организации одновременно работают десятки инструментов, ассистентов, ИИ-агентов. Важно оценивать не только то, сколько стоит использование ИИ, но и какие бизнес-задачи он помогает решать, где действительно экономит ресурсы, а где затраты не оправдывают результат. StarScale AI позволяет собрать эти данные в единую картину и принимать обоснованные решения: какие проекты развивать, какие оптимизировать, а от каких стоит отказаться», — отметил Никита Векессер, руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft.