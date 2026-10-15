«МТС Exolve» обновила статистику рассылок

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширила возможности аналитики клиентских рассылок в личном кабинете. Обновления помогают бизнесу оценивать результаты клиентских коммуникаций, отслеживать ход отправки сообщений и быстрее добиваться стабильной доставки.

Сервис позволяет анализировать рассылки, в том числе и массовые, в удобном формате. В разделе «Статистика» можно сформировать наглядный отчёт за 12 месяцев. В отчете представлены такие показатели, как время доставки, стоимость, аналитика по сегментам, по операторам и категориям сообщений.

Кроме того, в карточке каждой рассылки теперь отображается её текущий статус и статистика отправки. Видно, сколько сообщений находится в очереди, сколько отправлено, доставлено или не доставлено. К каждому статусу есть подсказка: она объясняет его значение, возможные изменения и рекомендует следующие шаги к улучшению.

Благодаря обновлению клиенты могут контролировать рассылки в личном кабинете — от запуска до оценки результатов. Решения принимаются на основе актуальных данных, без ручной обработки информации.

«Бизнесу важно не просто отправить сообщение клиенту, а понимать, что с ним происходит дальше: дошло ли оно, сколько это стоило и как можно улучшить результат. Обновлённая статистика и аналитика рассылок собирает эти данные в одном месте и помогает клиентам быстрее принимать решения и точнее выстраивать коммуникации с аудиторией», — сказал Василий Сажко, директор по продуктам «МТС Exolve».