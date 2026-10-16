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В России ИИ начал искать картельные сговоры при госзакупках

Начала работать ГИС «Антикартель», которая анализирует материалы торгов на предмет наличия картельных сговоров. Внедренный в систему ИИ впервые применен в России в подобных целях. После проверки ФАС возбуждает антимонопольные дела.

ФАС вооружилась ИИ

В России впервые применили искусственный интеллект для выявления признаков картельных сговоров на торгах, сообщили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

С использованием ИИ-технологии, внедренной в ГИС «Антикартель», Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) уже возбудила 12 антимонопольных дел. В работе находится еще 31 расследование и 117 материалов находятся на стадии дополнительной проверки в территориальных органах.

Признаки завышения цен ИИ обнаружил, например, в торгах по оказанию услуг содержания зданий детских образовательных учреждений, а также при выполнении работ по капитальному ремонту мостов. Подробности и участники в сообщении не уточняются.

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ГИС «Антикартель» уже использует ИИ для поиска признаков сговора участников торгов на госзакупках

Картельные сговоры лишают заказчиков возможности выбирать лучшие предложения и ограничивают конкуренцию, поэтому применение цифровых технологий для их выявления — важный шаг к более прозрачной и эффективной системе государственных закупок, отметили в аппарате Григоренко.

Как работает система

ИИ ФАС начала внедрять в работу в 2026 г. в рамках программы цифровой трансформации. Анализируя большие объемы данных, «Антикартель» не только ищет признаки известных моделей сговора, но и выявляет новые схемы.

Собранные системой материалы о потенциальных нарушениях проверяются людьми. «ИИ не заменяет специалистов, а усиливает их возможности», — пояснили представители ведомства.

Для добросовестных пользователей в ГИС есть сервис для самопроверки участников контрактной системы на «Госуслугах». Он оценивает торги, выдает количественную оценку риска участия в картеле и рекомендации по дальнейшим действиям.

Создание ГИС «Антикартель»

Тендер самой ФАС на создание ГИС «Антикартель» срывался два раза. Конкурс на разработку ГИС «Антикартель» был опубликован 27 апреля 2024 г., но заключенный с ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» контракт расторгли из-за исполнения работ ненадлежащим образом. Повторная госзакупка ФАС на 240,8 млн руб. тоже была приостановлена в августе 2024 г., на этот раз по жалобе участника электронного аукциона — ООО «Национальный Центр Информатизации» («НЦИ») на установление заведомо неисполнимых сроков исполнения.

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В июле 2025 г., как писал CNews, начался прием заявок на участие в электронном аукционе в рамках второй очереди создания системы. На это ФАС выделила 241,4 млн руб. В карточке закупки было указано, что работы должны завершиться до 20 декабря 2025 г.

Основным дополнением в рамках второй очереди разработки системы должно было стать внедрение алгоритмов машинного обучения для автоматического анализа 100% открытых торгов в Единой информационной системе (ЕИС). а также на площадке «ГИС Торги» и выявления признаков сговора по расширенному набору критериев. Это может быть, к примеру, синхронный отказ от снижения цены или необычные последовательности ставок.

Анна Любавина

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