«ЕСМ-Консалтинг» и «Шаркс ДЦ» объявили о технологической совместимости «М1:Архив» и Sharx Base

Разработчик платформы цифровых архивов «ЕСМ-Консалтинг» и компания «Шаркс ДЦ», вендор инфраструктурного программного обеспечения, расширяют технологический стек совместимых продуктов компаний и официально объявляют о завершении цикла испытаний и подтверждении полной технологической совместимости своих решений – «М1:Архив» и Sharx Base. Об этом CNews сообщил представитель «ЕСM-Консалтинг».

Ключевые преимущества совместного решения:

Архитектура и катастрофоустойчивость. Архитектура платформы «М1:Архив» позволяет масштабировать серверную часть, в том числе на несколько территориально распределенных центров обработки данных (ЦОДов). Развертывание «М1:Архив» на базе Sharx Base обеспечивает гибкое управление вычислительными ресурсами и сетевой связанностью между площадками.

Линейная масштабируемость. Мультисервисная архитектура «М1:Архив» позволяет увеличивать мощности по мере роста данных, а Sharx Base гарантирует эффективное распределение этих нагрузок на уровне гипервизора виртуализации и программно-определяемой системы хранения.

Единый импортонезависимый контур. Весь жизненный цикл данных, от создания и обработки до долгосрочного хранения, работает в доверенной среде. Оба продукта включены в Единый реестр российского ПО: «М1:Архив» (реестровый №11091) и Sharx Base (реестровый №4445).

Оптимизация хранения данных (тиринг). Ранее была подтверждена совместимость М1:Архив и Sharx Storage (решение для хранения данных с поддержкой S3-протокола). Сертификация М1:Архив с продуктами компании «Шаркс ДЦ» позволяет реализовать многоуровневое хранение. Редко используемые документы можно перемещать на более эффективные по стоимости носители, а оперативные данные остаются на быстрых дисках.

«Технологическая связка «М1:Архив» и Sharx Base позволяет добиться максимальной плотности размещения данных без потери производительности. Мы минимизируем накладные расходы на аппаратное обеспечение за счет гиперконвергентной системы Sharx Base, теперь заказчики могут более эффективно использовать ее преимущества для реализации оптимального хранения в «М1:Архиве», — отметил Игорь Кнышев, технический директор «ЕСМ-Консалтинг».

«Подтверждение совместимости с «М1:Архив» — это важный шаг для расширения сценариев применения нашей платформы в корпоративных и ведомственных инфраструктурах. Использование связки Sharx Base и «М1:Архив» помогает упростить внедрение архитектур, рассчитанных на длительное хранение и быстрый доступ к документам», — сказал Константин Шамрай, генеральный директор «Шаркс ДЦ».

Совместное решение уже доступно для пилотных проектов и промышленной эксплуатации. Типовые архитектурные схемы развертывания предоставляются по запросу.