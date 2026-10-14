«Группа Астра» и Pragmatic Tools провели нагрузочное тестирование миграции инфраструктуры Active Directory в службу каталога ALD Pro

«Группа Астра» совместно с Pragmatic Tools провела нагрузочное тестирование миграции инфраструктуры Microsoft Active Directory в службу каталога ALD Pro на стенде одного из российских ИТ-интеграторов.

Тестирование проводилось на домене Active Directory enterprise-масштаба, подготовленном «Группой Астра». Перенос выполнялся инструментом Pragmatic Tools Migrator в целевой домен ALD Pro. Принципиально важная деталь сценария: все компоненты домена-приемника были развернуты на одной виртуальной машине с 8 виртуальными CPU и 16 ГБ оперативной памяти – то есть результат получен на минимальной по меркам такого объема конфигурации.

Задача тестирования формулировалась не в терминах «сработает или нет», а в терминах регламента: укладывается ли миграция каталога на 300 тыс. учетных записей в допустимое окно простоя. Для крупных организаций это ключевой вопрос при переходе с зарубежных служб каталога на отечественные решения – даже технически успешная миграция неприемлема, если требует остановки сервисов на несколько суток.

Миграция выполнялась в четыре этапа: создание учетных записей, создание групп и два отдельных этапа переноса структуры членства – со стороны пользователей и со стороны групп.

Испытания показали стабильную работу решения на всем протяжении миграции. Создание почти 296 тыс. пользовательских учетных записей заняло 3 часа 20 минут со средней скоростью 1479 операций в минуту, при этом снижение производительности по мере роста объема данных было незначительным. Создание 300 тыс. групп заняло 1 час 33 минуты со средней скоростью 3198 операций в минуту,

«При миграции доменной инфраструктуры критично не только перенести объекты в целевой каталог, но и гарантировать возможность повторного запуска миграции на любом этапе. Архитектура Pragmatic Tools Migrator позволяет обрабатывать дельту: каждый следующий запуск учитывает только разницу с текущим состоянием домена. Именно это позволило закрыть все транзиентные ошибки и подтвердить, что процесс миграции абсолютно устойчив к прерываниям – а значит, применим в реальной инфраструктуре, где нет права на откат и начало всей миграции с нуля», – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Снижение производительности на полном объеме каталога оказалась незначительной: скорость создания групп и записи членства оставалась стабильной на всем протяжении работы, на создании учетных записей снижение к концу цикла составило около 13%.

В моменты пиковой нагрузки зафиксированы единичные транзиентные ошибки – 19 учетных записей из 296178 и 95 групп из 300 тыс. не были созданы с первого прохода. Повторный запуск обработал только недостающие объекты и закрыл все ошибки за считанные секунды. Итоговая полнота миграции – 100%.

«Ключевой результат теста – не абсолютные показатели по скорости, а предсказуемость процесса миграции в объемах enterprise. Мы получили подтверждение, что миграция каталога на 300 тысяч пользователей с полным переносом информации об участии пользователей в группах может быть выполнена в рамках одного ночного окна обслуживания. Отдельно отмечу, что контроллер домена ALD Pro работал в конфигурации 8 vCPU и 16 ГБ памяти – а скоростные показатели напрямую зависят от производительности сервера, поэтому в реальной инфраструктуре у заказчиков есть запас для дополнительного ускорения», – сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro, «Группа Астра».