CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Группа Астра» и Pragmatic Tools провели нагрузочное тестирование миграции инфраструктуры Active Directory в службу каталога ALD Pro

«Группа Астра» совместно с Pragmatic Tools провела нагрузочное тестирование миграции инфраструктуры Microsoft Active Directory в службу каталога ALD Pro на стенде одного из российских ИТ-интеграторов.

Тестирование проводилось на домене Active Directory enterprise-масштаба, подготовленном «Группой Астра». Перенос выполнялся инструментом Pragmatic Tools Migrator в целевой домен ALD Pro. Принципиально важная деталь сценария: все компоненты домена-приемника были развернуты на одной виртуальной машине с 8 виртуальными CPU и 16 ГБ оперативной памяти – то есть результат получен на минимальной по меркам такого объема конфигурации.

Задача тестирования формулировалась не в терминах «сработает или нет», а в терминах регламента: укладывается ли миграция каталога на 300 тыс. учетных записей в допустимое окно простоя. Для крупных организаций это ключевой вопрос при переходе с зарубежных служб каталога на отечественные решения – даже технически успешная миграция неприемлема, если требует остановки сервисов на несколько суток.

Миграция выполнялась в четыре этапа: создание учетных записей, создание групп и два отдельных этапа переноса структуры членства – со стороны пользователей и со стороны групп.

Испытания показали стабильную работу решения на всем протяжении миграции. Создание почти 296 тыс. пользовательских учетных записей заняло 3 часа 20 минут со средней скоростью 1479 операций в минуту, при этом снижение производительности по мере роста объема данных было незначительным. Создание 300 тыс. групп заняло 1 час 33 минуты со средней скоростью 3198 операций в минуту,

«При миграции доменной инфраструктуры критично не только перенести объекты в целевой каталог, но и гарантировать возможность повторного запуска миграции на любом этапе. Архитектура Pragmatic Tools Migrator позволяет обрабатывать дельту: каждый следующий запуск учитывает только разницу с текущим состоянием домена. Именно это позволило закрыть все транзиентные ошибки и подтвердить, что процесс миграции абсолютно устойчив к прерываниям – а значит, применим в реальной инфраструктуре, где нет права на откат и начало всей миграции с нуля», – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Снижение производительности на полном объеме каталога оказалась незначительной: скорость создания групп и записи членства оставалась стабильной на всем протяжении работы, на создании учетных записей снижение к концу цикла составило около 13%.

В моменты пиковой нагрузки зафиксированы единичные транзиентные ошибки – 19 учетных записей из 296178 и 95 групп из 300 тыс. не были созданы с первого прохода. Повторный запуск обработал только недостающие объекты и закрыл все ошибки за считанные секунды. Итоговая полнота миграции – 100%.

«Ключевой результат теста – не абсолютные показатели по скорости, а предсказуемость процесса миграции в объемах enterprise. Мы получили подтверждение, что миграция каталога на 300 тысяч пользователей с полным переносом информации об участии пользователей в группах может быть выполнена в рамках одного ночного окна обслуживания. Отдельно отмечу, что контроллер домена ALD Pro работал в конфигурации 8 vCPU и 16 ГБ памяти – а скоростные показатели напрямую зависят от производительности сервера, поэтому в реальной инфраструктуре у заказчиков есть запас для дополнительного ускорения», – сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro, «Группа Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент»

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Хакер украл данные 8,8 млн граждан страны, введя пароль «123456»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще