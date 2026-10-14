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В главном микроэлектронном холдинге страны 60% оборудования старше 25 лет

Более 60% парка технологического оборудования для кристальных производств группы «Элемент» выпущено до 2000 г., а 43% из них — до 1990 г. То есть срок службы этих установок превышает 35 лет. Эксперты называют ситуацию ненормальной: полезный срок службы сложного промышленного оборудования составляет 20 лет. При этом из-за отсутствия доступа к запчастям и сервису из-за санкций износ напрямую влияет на выход годной продукции.

Элемент износа

Как выяснил CNews, более 60% парка технологического оборудования для кристальных производств группы компаний «Элемент» выпущено до 2000 г. При этом 43% из них — до 1990 г., то есть срок службы этих установок превышает 35 лет. Такие данные приводятся в презентации Юлии Сухорословой, гендиректора входящей в холдинг «Нанотроники». Документ был представлен во время публичного выступления на форуме «Микроэлектроника 2026».

Согласно слайду, еще 15% приходится на оборудование 1990–1999 гг. выпуска, а 5% — на 2000–2004 гг. Таким образом, почти две трети парка — это техника возрастом от 22 до 40 с лишним лет.

Свежего оборудования в парке немного: на 2005–2009 гг. приходится 2%, на 2010–2019 гг. — 5%, на 2020 г. и позднее — 4%. Еще для 27% единиц год выпуска не указан.

Позиция «Элемента»

«Год выпуска оборудования связан с технологией, освоенной на производстве, а не с его техническим состоянием, — рассказали CNews в пресс-службе компании. — Самые новые по году выпуска линейки — это участки 200 мм. Для микронной технологии и более продолжает использоваться оборудование, инсталлированное в период запуска линеек с диаметром 60–100 мм: новое аналогичное оборудование серийно не выпускается. В большей степени это сборочное оборудование, а также кристальное — имплантеры, диффузионные печи, установки нанесения».

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«Элемент»
Половина оборудования «Элемента» изношена

По данным «Элемента», оборудование, выпущенное до 1990 года, — базовые установки, инсталлированные при создании соответствующих линий. Там же добавляют, что они «прошли модернизацию».

Выход годной продукции, по данным «Элемента», определяется «отлаженностью технологического процесса, качеством материалов и культурой производства, а не годом выпуска установок».

При этом «узкие места на части линеек удалось расшить и модернизировать в рамках ПП РФ №1867 — это позволило нарастить объем производства ЭКБ и поддержало спрос на отечественное оборудование». Сейчас в ГК «Элемент» проводится внутренняя техническая оценка модернизации действующих линеек по зрелым технологиям, в том числе с использованием отечественного оборудования, заключили в компании.

Что говорят эксперты

«В целом для полупроводниковой отрасли такой возраст оборудования скорее можно считать повышенным, хотя сам по себе он не означает критического износа, — рассказала CNews руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. — Для части установок длительный срок эксплуатации вполне допустим при условии регулярного обслуживания, наличия комплектующих и возможности поддерживать требуемые технологические параметры».

При этом сложность положения холдинга заключается в отсутствии доступа к запасным частям и сервисному обслуживанию для установок из-за санкций, рассказал CNews собеседник среди топ-менеджеров микроэлектронных предприятий. «Износ и отсутствие замены запчастей является основным фактором рентабельности любого кристального производства», говорит эксперт.

Такой износ и отсутствие запчастей не может не сказаться на проценте выхода годной продукции, подчеркивает другой собеседник CNews.

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По словам Васильевой, в среднем ориентиром можно считать порядка 10–20 лет. Для ведущих производителей, которые работают с передовыми техпроцессами, нормальным является срок эксплуатации до 15 лет», продолжает эксперт среди производителей микроэлеткроники.

«Учитывая, что полезный срок работы сложного промышленного оборудования 20 лет, такая ситуация уже не норма», — говорит собеседник CNews среди топ-менеджеров производителей чипов. — На сколько известно, у "Элемента" установки ASML моделей PAS 5500 и Twinscan 1250D — это конец 1990 начало 2000 годов».

Рынок оборудования в России

По данным той же презентации, объем контрактации проектов ОКР и поставок СТО (специального технологического оборудования) для кристальных производств по линии госзакупок в 2025 г. составил 12 млрд руб. А в 2026 г. снизился до 8 млрд. Поставки СТО за тот же период составили 2,6 млрд и 2,5 млрд руб. соответственно.

Объем выпуска оборудования для российской электронной промышленности в текущем году может увеличиться почти на 5%, до 5,58 млрд руб., сообщал представитель Минпромторга на конференции «Электронное машиностроение» в Минске.

В прошлом году объем производства достиг 5,32 млрд, в 2024 г. показатель составлял 4,93 млрд, а в 2023 г. — 2,93 млрд руб.

Чем известен «Элемент»

«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники, контролирующий более половины отечественного рынка. Холдинг создан в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» и объединяет порядка 30 предприятий, включая завод «Микрон» в Зеленограде — основной производитель чипов для банковских карт, проездных и паспортов. Предприятия группы выпускают интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули, корпуса для микросхем и радиоэлектронную аппаратуру.

С 2026 г. «Элемент» интегрируется в создаваемую «Объединенную микроэлектронную компанию» (ОМК).

Кристина Холупова

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