«Ред Софт» открыла ИТ-лабораторию для подготовки студентов в МТУСИ

«Ред Софт» и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) открыли ИТ-лабораторию для обучения студентов работе с российским системным программным обеспечением. В лаборатории оборудовано 25 рабочих мест на «Ред ОС Образовательная редакция». Студенты также будут изучать другие продукты экосистемы «Ред Софт». Об этом CNews сообщил представитель компании.

ИТ-лаборатория станет частью образовательного процесса МТУСИ. На ее базе студенты смогут осваивать российскую операционную систему и получать практические навыки работы с инфраструктурными решениями, которые применяются в государственных организациях и корпоративном секторе. «Ред ОС» предназначена для серверов и рабочих станций. Продуктовая линейка «Ред Софт» также включает решения для централизованного управления ИТ-инфраструктурой, виртуализации и работы с данными.

«Новая лаборатория расширяет нашу практическую базу университета. Студенты смогут изучать российское системное программное обеспечение и использовать его при выполнении учебных и проектных задач. Сотрудничество с «Ред Софт» помогает нам дополнять образовательные программы и выпускать специалистов, которые готовы работать с российскими решениями», — отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Ред Софт» и МТУСИ развивают сотрудничество в сфере образования несколько лет. В 2021 г. при участии ГК «Тонк» в университете создана лаборатория цифровой виртуализации и инфраструктурных решений на базе российского программного и аппаратного обеспечения. «Ред Софт» также проводила для студентов МТУСИ занятия по «Ред ОС».

«Наша задача — дать студентам возможность не просто познакомиться с российскими ИТ-продуктами, а самостоятельно работать с ними: устанавливать и настраивать программное обеспечение, разбирать устройство ИТ-инфраструктуры и создавать собственные проекты. Такой опыт еще во время учебы сокращает разрыв между университетской подготовкой и задачами, с которыми выпускники столкнутся в профессии», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

В открытии ИТ-лаборатории приняла участие заместитель директора Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Анастасия Казанцева. Студенты и преподаватели университета представили проекты, выполненные с использованием оборудования и программного обеспечения учебной лаборатории.