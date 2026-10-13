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ЦТС отгрузил 50 тыс. российских плат для техники «Катюша»

Контрактный производитель ЦТС (входит в холдинг GS Group) завершил отгрузку 50 тыс. первых российских периферийных плат для принтеров и МФУ. Высоковольтные платы и платы питания уже используются в устройствах «Катюша». При этом высоковольтная плата уже включена в реестр российской промышленной продукции.

Результаты сотрудничества

Выпуск высоковольтной платы, рассчитанной на работу с повышенным напряжением (HV board), и платы питания (Power board), которая распределяет и преобразует питание устройства, стал первым этапом сотрудничества. Оно будет продолжено и расширено: помимо уже названных модулей, ЦТС начнёт выпуск системных и распределительных плат, а модельная линейка устройств «Катюша», в которых они применяются, будет расти.

«На предыдущем этапе мы освоили производство системных плат. Теперь – периферийные: платы ЦТС уже используются в наших устройствах и соответствуют заявленным характеристикам. Для нас важен именно серийный результат: поставка 50 тысяч плат показывает, что эту кооперацию можно масштабировать. Следующим шагом станет полный переход на российскую электронику в наших устройствах.

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фото предоставлено пресс-службой группы "Катюша"
ЦТС и «Катюша» расширяют кооперацию по российским платам

Да, на первых этапах это увеличивает себестоимость по сравнению с иностранной техникой. Но другого пути для достижения технологического суверенитета не существует. Тем более что на самые популярные модели нашей линейки цены уже сегодня не выше, чем у иностранных производителей, покинувших наш рынок», – рассказал управляющий директор группы «Катюша» Дмитрий Владимиров.

«Для ЦТС этот проект стал еще одним важным этапом в последовательном углублении кооперации с российскими производителями техники. Мы уже подтвердили стабильность выпуска высоковольтных плат и плат питания, а следующим шагом станет их перевод на отечественный текстолит. Это позволит создать основу для дальнейшего расширения номенклатуры российских компонентов и устройств», — отметил коммерческий директор ЦТС Егор Макеев.

Локализация продолжается

Рынок компьютерной и периферийной техники в этом году испытывает давление: бюджеты заказчиков сокращаются. Существенным фактором остаются незакрытые регуляторные механизмы для импортной техники и демпинг со стороны иностранных производителей. Тем не менее «Катюша» приняла решение не сокращать инвестиционную программу: даже в этих условиях компания продолжает системно вкладываться в локализацию и поэтапно укреплять технологический суверенитет. Новые платы от ЦТС – один из таких шагов. Продажи техники «Катюша» на регулируемом рынке в первом полугодии 2026 года выросли на 55% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – с 29 до порядка 45 тысяч устройств.

От кооперации внутри страны выигрывают все: заказчики получают более качественный продукт по рыночной цене, производители – рост выпуска и освоение новых компетенций, государство – налоговые отчисления и высокотехнологичные рабочие места.

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