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Voxys представил адаптивные модели развертывания голосовых роботов

Voxys усиливает направление цифровых решений, предлагая бизнесу голосовых роботов с возможностью локализации в закрытых средах. Такой подход позволяет крупным игрокам диверсифицировать инфраструктуру, гарантировать высочайший SLA доступности и исключить влияние внешних инцидентов на качество клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

В отличие от решений, жестко привязанных к облачным сервисам сторонних провайдеров, голосовые роботы Voxys поддерживают гибкую архитектуру развертывания.

Модель On-premise (в контуре заказчика): полная инсталляция на собственных серверах и аппаратных мощностях клиента. Это исключает передачу чувствительных сведений во внешние облака, отвечает самым жестким регламентам информационной безопасности и защищает бизнес от любых внешних сетевых сбоев и недоступности дата-центров.

Выделенное закрытое облако (Private Cloud): размещение в изолированной облачной инфраструктуре с гарантированной производительностью, индивидуальным контролем доступа и возможностью моментального масштабирования.

Ключевое отличие решений Voxys от традиционных голосовых меню и базовых роботов — переход к концепции полноценного виртуального AI-оператора, который не просто ведет консультацию, а доводит типовой бизнес-процесс до конечного результата без участия человека.

Архитектура системы объединяет два взаимосвязанных контура. Коммуникационный слой («голова»): собственные технологии распознавания и синтеза речи, NLU (понимание естественного языка) и большие языковые модели (LLM). Они позволяют определять намерения клиента, удерживать контекст беседы, гибко менять сценарий в зависимости от ответов и звучать неотличимо от реального человека (по данным проектов VOXYS, в 95% диалогов клиенты не отличают синтезированный голос от живого оператора). Исполнительный слой («руки»): интеграционные механизмы и программные роботы RPA (Robotic Process Automation). Они подключаются к CRM и внутренним ИТ-системам заказчика, находят или вносят данные, создают заявки, меняют тарифы, активируют услуги или оформляют договоры непосредственно во время разговора.

Автоматизация сквозных процессов позволяет крупным компаниям существенно снизить операционные издержки и нагрузку на контактные центры.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Масштабируемость без очередей: платформа способна обрабатывать десятки тысяч обращений в сутки (в реализованных проектах — свыше 15 тыс. запросов в день по массовым операциям), при этом процент переводов на оператора составляет всего около 1,3%.

Высокая точность: в типовых формализованных операциях точность автоматического выполнения действий роботами RPA достигает 99,9%.

Экономический эффект: стоимость обработки одного типового обращения с помощью виртуального ИИ-оператора в три–пять раз ниже затрат на ручную обработку сотрудником первой линии, а средний срок окупаемости внедрения составляет менее шести месяцев.

Разгрузка персонала: виртуальный ассистент берет на себя до 70% типовых рутинных операций на входящей линии и до 60% времени в исходящих сценариях, освобождая операторов для сложных персональных консультаций и нестандартных задач.

Быстрый старт: решение легко встраивается в текущий ИТ-ландшафт заказчика без необходимости перестраивать инфраструктуру, а первичная интеграция занимает от двух–трех недель.

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