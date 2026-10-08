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В России ИИ-агенты уперлись в процессы: компании начинают трансформацию регламентов

ИИ-агенты в российских компаниях застревают в пилотах, и дело не в нейросетях: агенту нужны четкие правила работы, а бизнес часто не может их сформулировать. Такой тренд выявило внутреннее исследование Comindware, проведенное в рамках планирования развития технических решений компании. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Выводы совпадают с мировой картиной: Gartner прогнозирует, что к концу 2027 г. будет закрыто более 40% проектов агентного ИИ. Компании, которые хотят этого избежать, начинают трансформацию регламентов и переводят правила работы в скиллы — инструкции, которые агент исполняет, а бизнес правит обычным текстом.

Правила работы в большинстве компаний либо не записаны вовсе, либо записаны так, что выполнить их может только человек, знающий контекст, отмечают в Comindware, российском разработчике low-code платформы для управления бизнес-процессами. Регламенты устаревают быстрее, чем их обновляют, исключения согласуются устно, а методики продаж и закупок живут в устаревших презентациях. Пока это так, ИИ либо ошибается, либо требует постоянного присмотра, и проект застревает в пилоте.

Чтобы выйти из тупика внедрения ИИ компаниям нужны инструкции, которые ИИ-агент подгружает, когда задача совпадает с их назначением. В декабре 2025 г. Anthropic опубликовала спецификацию Agent Skills как открытый стандарт, и за несколько месяцев ее внедрили более чем в 30 инструментов, включая продукты OpenAI, Microsoft и Google. Эта же логика переносится на любые корпоративные правила: регламент перестает быть PDF-файлом и становится текстом, по которому работает агент. Аналогичный подход реализован и в CRM-системе самой Comindware. Методика, по которой отдел продаж решает, готов ли клиент к сделке, хранится как скилл в базе знаний.

«Агенты упираются не в модели, а в то, что компания не может внятно объяснить им, как она работает. Правила живут в регламентах, которые никто не открывает, или в голове руководителя. Скилл или специальная инструкция заставляет их сформулировать, и это полезно само по себе: сразу видно, где процесс держится на устных договоренностях. А дальше правило работает одинаково для каждого клиента и меняется правкой текста, без участия программистов», — сказал генеральный директор Comindware Виталий Шпак.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

По его прогнозу, через пару лет у российских компаний появятся целые библиотеки скиллов, так же как сегодня есть базы знаний и регламенты. При этом конкуренция в эпоху ИИ будет выстраиваться не на качестве моделей, а на «силе» цифровых инструкций.

«Модели и агенты у всех будут примерно одинаковыми. Разница будет в том, насколько точно компания описала свою работу, и конкурировать придется в том числе качеством этих правил», — сказал Виталий Шпак.

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