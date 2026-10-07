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«К2Тех» запустил ИИ-агента внутри «1С»

«К2Тех» запустил ИИ-агента, который работает непосредственно внутри решений экосистемы «1С:Предприятие» и позволяет пользователям решать задачи на естественном языке: получать и анализировать информацию, находить причины отклонений и автоматизировать повторяющиеся сценарии. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Системы на базе «1С:Предприятие» содержат значительный объем корпоративных данных и поддерживают ключевые бизнес-процессы. ИИ-агент поддерживает конкретные бизнес-сценарии. Для финансового директора анализирует кассовые разрывы и факторы дефицита денежных средств: сравнивает поступления и списания, находит месяцы дефицита и предлагает действия для выравнивания cash flow. Для руководителя формулирует управленческий вывод по структуре затрат и динамике выручки. Для главного бухгалтера осуществляет контроль корректности учетных операций и закрытия месяца, обеспечивает методологическую поддержку по сложным операциям или изменению в законодательстве. Для рядовых пользователей ускоряет адаптацию к системе и сбор информации из различных разделов учета, а также позволяет самостоятельно разрабатывать собственные отчеты без обращения в поддержку. Для службы ИТ-поддержки сокращает время на разбор ошибок и консультации пользователей, а также выявляет причины технических проблем, связанных с производительностью «1С».

«В отличие от классических ИИ-агентов, которые в первую очередь работают как интерфейс для поиска информации и ответов на вопросы, ИИ-агент «К2Тех» действует непосредственно внутри «» и самостоятельно определяет задачу, выбирает необходимые инструменты, обращается к актуальным данным системы и возвращает готовый результат. Агент учитывает структуру конкретной конфигурации: документы, справочники, регистры, метаданные, код и связи между объектами. Благодаря этому решение может применяться в разных продуктах экосистемы «1С:Предприятие» — от бухгалтерского и управленческого учета до ERP, производства, управления активами и ТОИР», — сказал Андрей Хашкин, cтарший технический менеджер по внедрению бизнес-приложений, руководитель группы разработки в «К2Тех».

Отдельная особенность решения — сохранение успешных сценариев в виде навыков. Если определенная последовательность действий используется регулярно, ее можно сохранить как навык и запускать вручную или по расписанию, при записи справочника или проведении документа. Таким образом, разовый запрос пользователя может быть превращен в повторяемый рабочий процесс.

Работа агента построена с учетом требований корпоративной безопасности. Он взаимодействует с «1С» через управляемые инструменты в рамках прав конкретного пользователя. Для чувствительных операций предусмотрено подтверждение, а действия агента фиксируются в журнале аудита.

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

Архитектура решения построена на связке LLM, MCP-инструментов и данных «1С». ИИ-агент может быть адаптирован под различные конфигурации и бизнес-процессы на платформе «1С:Предприятие» — от аналитических и консультационных задач до автоматизации повторяющихся операций.


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