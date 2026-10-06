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Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, потратит 765 миллионов на импортозамещение сетевой инфраструктуры

Госкорпорация по ОрВД объявила закупку на 764,8 млн руб. для импортозамещения коммутационного оборудования в своей генеральной дирекции. В рамках проекта планируется поставить маршрутизаторы и десятки высокопроизводительных коммутаторов, обновить сетевую и оптическую инфраструктуру, установить оборудование для контроля доступа и систему управления сетью.

Импортозамещение сетевой структуры

Как выяснил CNews, Госкорпорация по ОрВД импортозамещает коммутационное оборудование в своей генеральной дирекции.

Предприятие объявило аукцион почти на 765 млн руб., в рамках которого закупит маршрутизаторы, высокопроизводительные коммутаторы агрегации и сетевые коммутаторы доступа, а также серверные шкафы, оптическую инфраструктуру и оборудование контроля доступа.

Документация предусматривает электронный аукцион: заявки принимаются до 8 октября 2026 года, их рассмотрение запланировано на 12 октября, подача ценовых предложений начнется 14 октября, а подведение итогов назначено на 15 октября. Поставить оборудование и завершить предусмотренные договором обязательства планируется к декабрю 2027 г.

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SLON V KASHE / Unsplash
Госкорпорация по ОрВД направит почти миллиард на импортозамещение сетевой инфраструктуры

Поставка будет сопровождаться монтажом, пусконаладкой, установкой программного обеспечения и обучением сотрудников. Начальная максимальная цена закупки составляет 764,84 млн руб. с НДС.

Первые партии оборудования должны быть поставлены в течение 45 календарных дней после подписания договора. Еще 110 дней отведено на поставку второго этапа. Монтаж и пусконаладка оборудования первого этапа должны быть выполнены в течение 180 дней с даты подписания договора. На обучение персонала отведено до 400 календарных дней, причем пройти инструктаж должны не менее пяти сотрудников заказчика.

Что именно импортозамещают

Основная часть закупки приходится на сетевое оборудование. В техническом задании в качестве образцов указаны сервисные маршрутизаторы ESR-30, коммутаторы агрегации MES5500-32 и MES5410-48, а также управляемые коммутаторы доступа MES2300-48P и MES2300-08. При этом участникам разрешено предлагать оборудование-аналоги, если оно соответствует установленным характеристикам.

Всего по закупке предусмотрено пять сервисных маршрутизаторов, десять высокопроизводительных коммутаторов агрегации с пропускной способностью 100 Гбит/с, 56 коммутаторов агрегации 40G, 110 48-портовых коммутаторов доступа и 164 8-портовых коммутатора доступа.

Из технического задания следует только, что закупка проводится как импортозамещение коммутационного оборудования, а для нового оборудования установлены требования по совместимости с уже используемыми решениями.

В частности, для маршрутизатора требуется полная совместимость с ESR-30, включая возможность объединения с ним в отказоустойчивый кластер, совместимость с системой управления сетевым оборудованием ECCM и работу в BGP-кластере. В документации отдельно отмечено, что это требование связано с использованием данного оборудования заказчиком.

Центр сети — маршрутизаторы и агрегация 100G

В закупку входит пять сервисных маршрутизаторов ESR-30 либо их аналогов. Для них предусмотрена поддержка BGP и большого набора сетевых механизмов, включая IPv4, IPv6, VPNv4, L2VPN, ECMP и маршрутизацию на основе политик. Оборудование должно монтироваться в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф и занимать не более одного юнита. Каждый маршрутизатор должен иметь как минимум четыре медных порта 1GBASE-T и два оптических 10G-порта SFP+, а также консольный RS-232, USB-порты и слот microSD.

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Еще более производительный уровень сети должен обеспечиваться коммутаторами агрегации MES5500-32 либо эквивалентами. Их требуется десять штук. Это управляемые L3-коммутаторы для установки в 19-дюймовый шкаф, способные работать как от переменного, так и от постоянного тока. Для каждого устройства предусмотрено не менее двух блоков питания с возможностью горячей замены, а для всего комплекта должны быть поставлены резервные блоки питания и запасные вентиляторы.

Ключевой показатель этого оборудования — пропускная способность не менее 6,4 Тбит/с при производительности не менее 1398 млн пакетов в секунду для пакетов длиной 64 байта. Коммутатор должен иметь не менее 32 портов 40G/100G, а также поддерживать стековую конфигурацию до восьми устройств. В техническом задании также предусмотрена поддержка маршрутизации L3, VLAN, ACL, различных механизмов отказоустойчивости и мониторинга, а также большого набора протоколов и функций управления сетевым трафиком.

Отдельно закупается 60 контроллеров СКУД. В их требованиях предусмотрена автономная работа, управление минимум двумя точками доступа, сетевые протоколы DHCP и статический IP, шифрование связи с сервером по SSL/TLS, двойная аутентификация по карте и PIN, резервное питание часов реального времени и защита цепей питания, входов и выходов.

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