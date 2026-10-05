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MANGO OFFICE представил веб-версию Контакт-центра

Решение позволит контакт-центрам начать работу без установки отдельного приложения

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При запуске контакт-центра или расширении команды компаниям приходится внедрять ПО на компьютерах операторов.

Если сотрудники работают из разных мест, приложение нужно устанавливать, настраивать и обновлять на каждом компьютере. При большом штате это превращается в отдельную задачу для ИТ-специалистов.

MANGO OFFICE выпустил веб-версию решения Контакт-центр. Теперь пользователи могут работать с ним прямо в браузере.

Веб-версия поможет:

  • использовать все возможности Контакт-центра на любой операционной системе
  • не устанавливать и не обслуживать приложение на компьютерах сотрудников
  • открывать нужный раздел отчета в браузере за 1 клик
  • быстро подключать операторов для сезонных проектов и отключать их после завершения работы
  • упростить запуск в компаниях, где установка стороннего ПО ограничена или запрещена

Как работает новинка

Компания подключает услугу Контакт-центр MANGO OFFICE и настраивает пользователей. После этого сотрудник открывает ссылку на веб-версию, авторизуется и начинает работать в цифровом решении через браузер.

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Отдельное приложение устанавливать не нужно. Обновлением и обслуживанием занимается MANGO OFFICE.

Руководители и супервайзеры могут открыть сохраненную вкладку с нужным отчетом и за 10 секунд получить доступ к онлайн-мониторингу контакт-центра.

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Веб-версия уже доступна пользователям Контакт-центра MANGO OFFICE.

О компании

MANGO OFFICE — ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования "ТМТ Консалтинг". MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами. Одно из ключевых направлений развития компании — диалоговый AI: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними. Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них – ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.

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