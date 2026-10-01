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Первый МГМУ им. И.М. Сеченова оптимизировал управление лекарственным обеспечением отделений своего Клинического центра с помощью «1С:Медицина.Больничная аптека»

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова автоматизировал управление лекарственным обеспечением в своем Клиническом центре с помощью «1С:Медицина.Больничная аптека». Об этом CNews сообщил представитель «». К системе подключено фасовочное оборудование лекарств. Потребность отделений в медикаментах теперь планируется на основе назначений врачей. Ускорены выдача и списание препаратов на пациентов. До 80% таблетированных медикаментов в Клиническом центре отпускается через автоматический фасовщик, обеспечена прослеживаемость лекарственных средств, старшие мед. сестры ежедневно экономят до одного часа рабочего времени, необходимые препараты всегда в наличии, а их запасы в отделениях сократились на 60%.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Минздрава России — старейший медицинский университет страны и один из крупнейших научно-клинических центров России. В университете обучается более 18 тыс. студентов, работает около 8,2 тыс. сотрудников.

Через аптечную службу Клинического центра ежедневно проходят тысячи наименований лекарственных препаратов, поэтому точность учета, своевременность обеспечения отделений и прослеживаемость движения лекарственных средств имеют принципиальное значение для организации лечебного процесса.

Ранее лекарственные препараты отпускались в отделения упаковками, а дальнейшее распределение по пациентам и дозировкам выполнялось вручную. Назначения врачей, учет остатков, формирование потребности и списание лекарственных средств были разнесены по различным процессам и требовали постоянной ручной сверки. Отделения формировали заявки с запасом, поскольку не располагали инструментами точного прогнозирования потребности, а списание препаратов выполнялось после их фактической выдачи пациентам вручную. Кроме того, оборудование автоматической фасовки использовалось вне единого информационного процесса и не получало сведения о назначениях врачей автоматически.

Клиническому центру университета стала необходима информационная система, которая позволила бы оптимизировать управление лекарственным обеспечением отделений, ускорить фасовку, списание и выдачу препаратов пациентам.

Для решения этих задач в МГМУ совместно с компанией «1С:Первый Бит» был реализован проект по созданию единого процесса лекарственного обеспечения на базе «1С:Медицина.Больничная аптека» с интеграцией системы «1С:Медицина.Больница» и фасовочного оборудования.

Решение внедрялось поэтапно. На первом этапе автоматическая фасовка была запущена на ограниченном перечне таблетированных лекарственных препаратов в нескольких пилотных отделениях. Это позволило проверить работу полного цикла управления лекарствами — от назначения врача до автоматического списания препарата на пациента, настроить взаимодействие информационных систем с фасовочным оборудованием и подготовить медицинский персонал к новой модели работы.

На втором этапе проекта решение было распространено практически на все отделения Клинического центра (за исключением реанимационных) и на весь перечень таблетированных лекарственных препаратов, подлежащих автоматической фасовке. По мере масштабирования выполнялись настройка пользовательских ролей, сопровождение сотрудников и адаптация системы под особенности каждого подразделения.

В одной системе объединены планирование потребности, назначения врачей, автоматическая фасовка, отпуск и списание лекарственных препаратов:

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Назначения врачей, сформированные в «1С:Медицина.Больница», автоматически передаются в «1С:Медицина.Больничная аптека», а затем — в программное обеспечение фасовочного оборудования. На основании этих данных система автоматически рассчитывает потребность в лекарственных препаратах и формирует документы загрузки фасовщика с учетом текущих остатков.

При подготовке лекарственных средств к фасовке система контролирует наличие препаратов в каждой больнице Клинического центра с учетом источника финансирования пациента. При недостаточном остатке выполнение операции блокируется до пополнения запасов, что позволяет исключить ошибки при обеспечении пациентов лекарственными средствами.

Для сотрудников аптечной службы и отделений реализован единый инструмент контроля остатков лекарственных препаратов. В режиме реального времени пользователи получают информацию о количестве препаратов в фасовочном оборудовании, прогнозируемом расходе и объеме лекарств, который нужно пополнить. Это позволило отказаться от формирования заявок с избыточным запасом и перейти к планированию потребности на основании фактических назначений врачей.

После завершения автоматической фасовки система самостоятельно формирует документ «Списание по назначению врача». Сведения о выдаче лекарственного препарата сразу отражаются в системе без участия постовой медицинской сестры, благодаря чему учетные данные соответствуют фактическому движению лекарственных средств.

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Для руководства Клинического центра разработана аналитическая отчетность, позволяющая оценивать долю лекарственных препаратов, отпускаемых через автоматический фасовщик, и контролировать переход подразделений на новую модель лекарственного обеспечения.

Созданное решение позволило достичь измеримых результатов: до 80% таблетированных лекарственных препаратов сегодня отпускается через автоматический фасовщик; запасы лекарственных средств в отделениях сократились на 60% благодаря более точному прогнозированию потребности; до одного часа ежедневно экономят старшие медицинские сестры за счет исключения ручной фасовки и оформления списания препаратов; обеспечена полная прослеживаемость движения лекарственных средств — от поступления в больничную аптеку до списания на конкретного пациента.

Ольга Волкова, директор Клинического центра Сеченовского университета, отметила «Для нас было важно не просто автоматизировать отдельные операции, а выстроить единый процесс лекарственного обеспечения, в котором каждое действие основано на актуальных данных и не требует дополнительных ручных операций. В результате проекта назначения врачей, автоматическая фасовка, отпуск и списание лекарственных препаратов работают как единый процесс. Мы сократили объем запасов в отделениях благодаря более точному планированию потребности, исключили ручное списание после фактической выдачи препаратов и получили полную прослеживаемость их движения. Это позволило повысить управляемость лекарственного обеспечения и обеспечить сотрудников современными инструментами для ежедневной работы. Благодарим команду „1С:Первого Бита“ за профессиональный подход и эффективное взаимодействие на всех этапах проекта».

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