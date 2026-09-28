CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

В HR-платформу «Пульс» внедрён ИИ-агент поддержки на GigaChat

В HR-платформу «Пульс» для внешнего рынка внедрён ИИ-агент поддержки на основе большой языковой модели «Сбера» GigaChat. Теперь сотрудники компаний, использующие «Пульс», могут круглосуточно получать мгновенные ответы на вопросы по работе с платформой, не дожидаясь ответа оператора. Технология уже показала эффективность: 86% вопросов, попавших в бота, закрываются без обращения в техподдержку, что позволяет пользователям быстрее получать ответы, а специалистам поддержки – уделять больше внимания и времени сложным и нестандартным задачам. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Пользователю больше не нужно изучать инструкции или писать в техподдержку и ждать, пока освободится оператор. Достаточно просто задать вопрос прямо в интерфейсе «Пульса». ИИ-агент понимает контекст, помнит историю диалога и даёт релевантные ответы. Он уже научился обрабатывать самые частые запросы: проверит статус заявки, поможет разобраться с настройками профиля и получить доступ к необходимым инструментам, объяснит функционал платформы. В итоге пользователи теперь решают свои вопросы за секунды.

Таким образом, нейросеть GigaChat постепенно становится полноценным стратегическим элементом архитектуры «Пульса». Модель обучается на реальных диалогах, что делает её точнее и быстрее с каждым днём. В планах до конца 2026 г. автоматически решать не менее 20% от общего количества обращений в техподдержку.

Надежда Касимова, директор дивизиона «Пульс-Ядро» Сбербанка, сказала: «Мы запустили ИИ-агента в «Пульсе» для внешнего рынка, чтобы кардинально улучшить клиентский путь. Сотрудник общается с агентом поддержки как с человеком, который понимает суть вопроса и моментально даёт решение. Для бизнеса это означает не только рост эффективности поддержки, но и другой уровень цифровой культуры, когда технологии реально экономят время людей. В этом году мы уже переосмыслили все HR-процессы под AI-native и используем их внутри «Сбера», а дальше наиболее эффективные планируем запускать на рынок – они изменят представление о том, на что способна современная HR-платформа».

«Пульс» – это полностью российская платформа, которая закрывает весь цикл HR-задач. Сегодня ей пользуется более 50 компаний. В одном окне «Пульса» доступно более 40 приложений, которые помогают решать кадровые вопросы с любого устройства, в любое время и из любой точки мира.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

Платформа позволяет сформировать единое пространство для эффективного управления командой и развитием персонала. Она даёт HR-специалистам полную информацию о настроении, эффективности и вовлечённости сотрудников. В ней сотрудникам удобно обмениваться обратной связью, обучаться, находить единомышленников и быть в курсе новостей компании.

Для HR и руководителей «Пульс» – это мощный инструмент аналитики: можно запускать тестирования, опросы и любые виды оценки, а также видеть в динамике прогресс по подбору, адаптации, целям и обученности персонала. Вся эта информация собирается в удобных дашбордах на базе сквозной аналитики, что позволяет принимать решения быстро и обоснованно. Главная цель платформы – создавать положительный цифровой опыт для каждого пользователя, делая рабочие процессы прозрачными, современными и комфортными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как уместить больше стоек в ЦОД и не получить перегрев

Власти проверят российские заводы на тайную подмену плат китайскими

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Хроники ИИ-пузыря: бренд Copilot Plus PC уходит в прошлое спустя два с половиной года после запуска

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще