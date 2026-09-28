Сервис «Транснефтьэнерго» для мониторинга средств защиты нефтепроводов от коррозии позволил сэкономить 1 млрд руб. в год

«Транснефтьэнерго» перевела на цифровой удалённый мониторинг более 12 тыс. устройств электрохимической защиты магистральных нефтепроводов. Это позволило на 92% сократить выезды технических специалистов на осмотр оборудования. Экономический эффект от внедрения сервиса «Здоровье оборудования» превысил 1 млрд руб. в год. Об этом CNews сообщил представитель «Транснефтьэнерго».

Система мониторинга «Здоровье оборудования» собирает, обрабатывает и анализирует данные с 85% устройств электрохимической защиты (ЭХЗ) магистральных нефтепроводов. Установки ЭХЗ защищают подземные участки трубопроводов от коррозии и последующего разрушения из-за электрохимических процессов в почве. В систему ЭХЗ входят, в частности, станции катодной и дренажной защиты, которые требуют особого контроля. И установлены они в самых различных местах, от вечной мерзлоты, до заболоченных территорий.

Благодаря системе мониторинга специалисты получили онлайн-доступ к достоверной информации о параметрах работы оборудования ЭХЗ в цифровой платформе «Трансфера». Пользователь в реальном времени видит сигнал, если показатели устройства выходят за нормативные значения или данные прекращают поступать. Сервис также позволяет выявлять причины проблем на установках ЭХЗ, что приводит к сокращению внеплановых ремонтов на трубопроводе.

Внедрение мониторинга позволило кардинально снизить количество плановых выездов технического персонала, осмотры каждого объекта теперь проводятся до двух раз в год, а не многократно как раньше. Специалисты также отправляются на выезд при сигнале о неисправности. На данный момент сервисом в «Трансфере» пользуются более 450 сотрудников. Алгоритмы системы различают 13 типов инцидентов.

«При создании продукта «Здоровье оборудования» мы объединили цифровизацию данных с большого количества устройств и отраслевую экспертизу в единой системе. В результате бизнес получил измеримый экономический эффект, а технические специалисты — лёгкость в повседневной работе: возможность удалённо следить за состоянием оборудования, оперативно выявлять отклонения и выезжать только на те объекты, где действительно требуется их участие. Мы будем и дальше расширять проект: к 2027 г. планируем перевести на удалённый цифровой мониторинг уже 98% всех устройств электрохимической защиты», — отметил генеральный директор «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов.