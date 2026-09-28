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Selectel представил управляемый сервис PGVector для работы с векторными данными в ИИ-решениях

Selectel расширил сервис «Облачные базы данных» новым управляемым сервисом PGVector. Он позволяет работать с векторными данными: хранить, индексировать и выполнять запросы для семантического поиска, построения RAG-систем, рекомендательных сервисов и других ИИ-сценариев. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

PGVector — это конфигурация управляемого PostgreSQL с предустановленным специализированным расширением pgvector, превращающим его в хранилище для работы с векторными данными. Пользователю не нужно вручную настраивать СУБД: Selectel берет на себя установку, эксплуатацию и поддержку.

Сегодня векторный поиск стал базовым элементом современных ИИ-приложений, но его настройка требует узкоспециализированных компетенций. Управляемый PGVector убирает этот барьер, поскольку сокращает путь от бизнес-задачи до работающей инфраструктуры. Сервис подойдет командам, строящим RAG-ассистента по базе знаний компании, для этого достаточно подключить кластер PGVector к LLM-обвязке.

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«Мы расширяем предложения Selectel для задач по работе с искусственным интеллектом, дополняя наши вычислительные мощности новыми сервисами для разработки ИИ-решений. PGVector позволяет сократить время запуска и оптимизировать затраты на поддержку ИИ-проектов. Мы предоставляем его как готовый сервис с возможностью масштабирования под нагрузку и оплатой по факту использования», — отметил Александр Гришин, руководитель по развитию продуктов хранения данных Selectel.

Новый сервис интегрируется с другими продуктами Selectel. Конфигурация PGVector обеспечивает отказоустойчивость уже от двух узлов. По сравнению с классической конфигурацией PostgreSQL это снижает затраты на отказоустойчивость до 33%. Кроме того, решение поддерживает геораспределенные (Multi-AZ) кластеры, что позволяет сохранять работоспособность даже при отказе одной из локаций. Новый сервис уже доступен в панели управления Selectel.

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