«Нартис» успешно прошла независимую проверку производства счётчиков воды

Российский производитель интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники «Нартис» (дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») сообщил об успешном прохождении проверки технической документации и производственных процессов в рамках сертификации «Сертэнерго». По итогам независимой оценки подтверждено соответствие интеллектуальных приборов учёта воды установленным требованиям.

Сертификация «Сертэнерго» проводилась экспертами СПб ГБУ «Центр энергосбережения» под контролем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. Специалисты оценили выпускаемую продукцию, техническую и конструкторскую документацию, испытательную базу предприятия, а также действующую систему менеджмента качества.

Законодательством РФ не предусмотрена обязательная сертификация счётчиков воды и проверка их производства. «Нартис» самостоятельно инициировал независимую оценку продукции и производственных процессов на площадке в Череповце Вологодской области.

По заключению экспертов, интеллектуальные крыльчатые и турбинные счётчики воды «Нартис-СВИ» соответствуют требованиям государственных стандартов и нормативных документов.

Встроенное программное обеспечение для интеллектуальных счётчиков воды «Нартис» разработано научно-техническим центром «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК»). Оно позволяет дистанционно считывать показания, контролировать работу цифровых интерфейсов связи и выполнять настройку приборов. Программное обеспечение включено в реестр российского ПО Минцифры.

Счётчики воды «Нартис-СВИ» выпускаются в различных модификациях, отличающихся интерфейсами, классом точности, диаметром, габаритами и массой. Приборы могут использоваться автономно, а также в составе информационно-измерительных систем и информационно-вычислительных комплексов контроля и учёта ресурсов.