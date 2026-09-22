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Uztelecom открыл дата-центры в Бухаре и Коканде для развития искусственного интеллекта и облачных технологий

22 сентября Uztelecom ввел в эксплуатацию два новых дата-центра – в Бухаре и Коканде. Объекты открыли министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов, посол Японии в Узбекистане Кенжи Хирата и председатель правления АК «Узбектелеком» Назиржон Хасанов. Площадки предназначены для развития искусственного интеллекта, облачных сервисов, обработки больших данных и высокопроизводительных вычислений. Государственные организации, бизнес и технологические компании получают доступ к современным вычислительным мощностям без необходимости самостоятельно создавать аналогичную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители

Новые объекты работают в едином контуре национальной облачной платформы UzCloud. В портфель облачных услуг входят вычислительная инфраструктура (IaaS), платформенные решения (PaaS), программное обеспечение (SaaS), объектное хранение данных (S3) и резервное копирование (BaaS). Клиенты оплачивают только фактически используемые мощности.

Отдельное направление – мощности для искусственного интеллекта в рамках услуг AI Cloud и GPU-as-a-Service. Дата-центры в Бухаре и Коканде оснащены выделенными GPU-серверами: они нужны для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших массивов данных, распознавания изображений, видеоаналитики и создания цифровых двойников.

Новые центры обработки данных расположены более чем в 300 км от Ташкента и стали самыми удалёнными от столицы дата-центрами страны. Размещение вычислительных мощностей в разных регионах обеспечивает катастрофоустойчивость: при сбое на одной площадке нагрузка переносится на другую.

Проекты обоих дата-центров получили сертификаты Tier III Design от Uptime Institute. Сертификация подтверждает соответствие проектных решений мировым требованиям к надёжности и отказоустойчивости инженерных систем. На площадках предусмотрены резервные системы охлаждения и электропитания, а также дополнительные каналы связи, обслуживание оборудования проходит без остановки сервисов.

Дата-центры подключены к магистральной сети Uztelecom и к национальной точке обмена интернет-трафиком TAS-IX.

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Инфраструктура Uztelecom развивается с учетом требований ISO/IEC 27001 – международного стандарта управления информационной безопасностью. Компания планирует подтвердить соответствие дата-центров стандарту PCI DSS, устанавливающему требования к защите данных.

«Цифровая экономика Узбекистана стремительно развивается, и вместе с ней растёт потребность в надёжной суверенной инфраструктуре мирового уровня. Запуск новых дата-центров продолжает развитие национальной цифровой инфраструктуры. Мы расширяем доступ государства и бизнеса к вычислительным ресурсам и возможностям искусственного интеллекта. Наша цель – сделать передовые технологии доступными компаниям любого масштаба во всех регионах страны», – сказал директор департамента перспективного развития и инвестиционных проектов Uztelecom Умар Избасаров.

Следующим этапом развития сети станет запуск дата-центра в Зангиатинском районе Ташкентской области. Проект ЦОД также сертифицирован Uptime Institute по уровню Tier III, ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2026 года. Площадка станет пятой в географически распределенной сети Uztelecom и первой, где вместе с Toyota Tsusho, NTT DOCOMO Bussines и NEC компания развернет фотонную сеть APN в рамках концепции IOWN. Старт пилотному проекту в тот же день дал вице-министр внутренних дел и коммуникаций Японии Хидео Фуседа.

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