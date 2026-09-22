«Телфин» представил интеграцию с платформой ABCP

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил об интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» и платформы ABCP — ИT-экосистемы для продаж и закупок автозапчастей. Связка сервисов расширяет их функциональность, создавая единую цифровую среду для эффективного взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Решение предлагает гибкие инструменты для управления структурой компании, позволяя разделять входящие потоки по различным офисам и настраивать права администратора для контроля звонков в разных подразделениях. Для работы с новыми заказчиками предусмотрен механизм создания карточки клиента прямо во время разговора с последующей отправкой SMS-запроса на регистрацию.

Особое внимание уделено работе с пропущенными звонками: система поддерживает автоматический перезвон, предоставляет детальные отчеты по непринятым вызовам и выводит уведомления о них в верхней панели управления, что помогает организовать оперативную обработку клиентских запросов.

Благодаря связке бизнес-приложений менеджеры получают информационное преимущество: система заранее сообщает о том, кто звонит, и автоматически открывает карточку клиента при ответе. Интеграция позволяет осуществлять звонки в один клик из любого раздела платформы, а вся история коммуникаций, включая возможность прослушивать записи, сохраняется в CRM ABCP.

«Интеграция телефонии с ABCP помогает менеджеру быстрее обработать запрос. При входящем звонке сразу открывается карточка клиента, где указаны адреса доставки, автомобили и VIN-коды, баланс, история поисковых запросов, заказов, отгрузок, возвратов и обращений. Здесь же можно посмотреть платежи и чеки, проверить, находится ли клиент в стоп-листе. Теперь менеджерам не надо искать эту информацию во время звонка — можно сразу перейти к вопросу покупателя», — сказала Юлия Громова, ведущий маркетолог компании «НодаСофт», разработчика платформы ABCP.