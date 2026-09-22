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«СберМобайл» продолжает переход на отечественные телеком-решения

«СберМобайл» подписал контракт с «ПУМА Биллинг» на поставку отечественного OCS-модуля (Online Charging System) — одного из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры виртуального оператора. Его внедрение станет еще одним шагом в снижении зависимости от зарубежных технологий и создаст необходимую основу для дальнейшего роста компании. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

При выборе OCS «СберМобайл» ориентировался на технологическую зрелость, гибкость настройки под бизнес-задачи и потенциал долгосрочного развития. Одним из ключевых требованием стала способность платформы масштабироваться вместе с оператором, поддерживать запуск новых продуктов и сервисов и при этом снижать зависимость от зарубежных компонентов.

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OCS обеспечивает тарификацию услуг связи и управление балансами абонентов в режиме реального времени. Новое решение позволит «СберМобайлу» обрабатывать растущие объемы операций и развивать продуктовые предложения. Важной частью соглашения стало право оператора самостоятельно дорабатывать программный продукт. Такой подход позволит адаптировать функциональность OCS под собственную ИТ-архитектуру и бизнес-задачи, а также оперативно вносить необходимые изменения без зависимости от цикла разработки поставщика.

«Для нас важно, чтобы технологическая платформа развивалась с той же скоростью, что и наш бизнес. Поэтому при выборе OCS мы оценивали не только текущие возможности, но и потенциал развития в долгосрочной перспективе. Право самостоятельно дорабатывать решение дает нам необходимую гибкость и позволяет быстрее реагировать на изменения рынка и потребности наших клиентов», — отметила Ольга Барынина, директор по стратегии «СберМобайла».

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