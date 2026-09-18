CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

На Форуме ProcessTech представили новый подход к внедрению корпоративного ИИ

Эффективное внедрение корпоративного искусственного интеллекта должно начинаться с исследования реальной работы бизнеса. Прежде чем автоматизировать процессы, компании необходимо определить, как они выполняются на практике, какие шаги действительно нужны и где применение ИИ обеспечит экономический эффект.

Такой подход представил генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин на Форуме ProcessTech. Он реализован в новой версии Proceset — единой платформы для исследования и автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта.

Корпоративные регламенты не всегда отражают реальное положение дел. Со временем процессы меняются, в них появляются дополнительные согласования, повторные проверки и операции, которые уже не создают ценности. Если встроить ИИ в такую схему без предварительного анализа, он может не устранить существующие потери, а лишь ускорить неэффективный процесс.

Поэтому внедрению автоматизации должно предшествовать исследование фактической работы с помощью аналитики процессов (Process Mining) и аналитики операций (Task Mining). Эти технологии позволяют восстановить фактическое выполнение процессов и операций, выявить «узкие места» и оценить, какие изменения способны принести наибольший экономический эффект.

Следующий этап — выбор оптимального способа автоматизации. В классической агентной модели ИИ получает цель, самостоятельно формирует последовательность действий и определяет каждый следующий шаг. Такой подход подходит не везде: в финансовых и других критичных процессах галлюцинация или неверная интерпретация могут привести к пропуску обязательного действия, ошибочному решению и прямым финансовым потерям.

Для снижения этих рисков в Proceset применяется гибридная модель. ИИ отвечает за задачи, требующие анализа, интерпретации и генерации, а формализуемые и критичные действия выполняются с помощью заранее заданных скриптов и API-интеграций. Это позволяет использовать возможности нейросетей там, где они действительно необходимы, а предсказуемые операции выполнять более надежными и экономичными средствами классической автоматизации.

«Для бизнеса важен не сам факт использования ИИ, а измеримый финансовый результат. Поэтому сначала необходимо увидеть реальную работу компании, определить точки наибольшего эффекта и только затем выбирать способ автоматизации. В новой версии Proceset искусственный интеллект создает сценарии автоматизации, но там, где цена ошибки высока, действия выполняются по заранее заданным и проверенным алгоритмам. Такой подход позволяет сочетать возможности нейросетей с надежностью классической автоматизации», — отметил Александр Бочкин.

Важным элементом нового подхода к корпоративному ИИ стала визуальная проверяемость создаваемых решений. Сценарий автоматизации отображается в виде графической схемы, на которой видны последовательность действий, условия переходов и возможные развилки. Благодаря этому бизнес может оценить соответствие сценария поставленной задаче, ИТ — проверить взаимодействие с корпоративными системами, а специалисты по информационной безопасности — проконтролировать допустимые действия и ограничения.

Таким образом, ИИ встраивается в бизнес-процессы как управляемый инструмент повышения эффективности. Он получает контекст фактической работы компании, применяется в точках с подтвержденным экономическим потенциалом и действует в заранее определенных границах там, где ошибка может иметь критические последствия. Это снижает риски внедрения и позволяет направлять инвестиции в автоматизацию на решения с измеримым результатом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще