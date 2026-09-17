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«Группа Астра» вывела на рынок AMAIA — агентный ИИ-слой платформы «Астра Мониторинг»

«Группа Астра» объявляет о коммерческом релизе AMAIA (Astra Monitoring AI Agents) — агентного ИИ-слоя платформы «Астра Мониторинг». Решение анализирует поступающие данные, проводит многошаговые проверки и формирует понятный вывод о происходящем — от технического инцидента до отклонения в бизнес-процессе или изменения во внешнем информационном поле. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Современные организации собирают все больше метрик, логов, трассировок, событий, данных из бизнес-систем и открытых источников. Для понимания ситуации сотрудникам по-прежнему приходится вручную сопоставлять информацию из разных систем, проверять гипотезы, оценивать последствия и готовить выводы для коллег и руководителей. Итоги проделанной работы часто остаются в переписке, отчетах или опыте отдельных специалистов.

AMAIA добавляет к системам сбора данных слой интерпретации. Сценарии задаются инструкциями на естественном языке: пользователь описывает, что нужно проверить, какие условия считать нормой, какие признаки требуют внимания и кому направить результат. ИИ-агенты собирают факты из доступных источников, сопоставляют их с заданными критериями и готовят уведомление, отчет или бриф для нужного получателя — от дежурного инженера до руководителя подразделения.

Если для проведение проверки нет готового инструмента, AMAIA может создать и протестировать его, а затем сохранить для повторного применения. Результаты пополняют базу знаний и используются при возникновении похожих ситуаций. В итоге пользователь получает не только уведомление, но и ответы на основные вопросы: что произошло, насколько это важно, какие объекты затронуты и что делать дальше.

AMAIA работает с данными «Астра Мониторинга» и других информационных систем заказчика. Состав источников и способ интеграции определяются для каждого проекта отдельно. Решение применимо для мониторинга ИТ-инфраструктуры, анализа информационного поля, контроля бизнес-процессов и многих других сценариев в зависимости от индивидуальных задач в бизнесе заказчика. ИТ-инфраструктуре AMAIA помогает эксплуатационным, NOC- и SRE-командам получать вместо потока сигналов об ошибках разборы происходящего: какие объекты затронуты, насколько это критично и куда смотреть в первую очередь. В информационном поле агенты могут отслеживать упоминания, изменения на внешних площадках и реакцию пользователей, чтобы анализ инцидентов и коммуникация с внешней аудиторией велись в едином процессе. В бизнес-процессах решение помогает своевременно выявлять отклонения в операциях, производстве, снабжении и других направлениях, формируя управленческий бриф вместо очередной строки в выгрузке.

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В числе прикладных сценариев AMAIA — регулярная аналитика открытых данных о рынке. Решение может автоматически сопоставлять публичные предложения компаний, отслеживать изменения цен, тарифов, промоакций, условий и продуктовых характеристик, а затем готовить краткий бриф для ответственных сотрудников. Такой подход снижает объем ручной работы с разнородными источниками и помогает командам быстрее замечать значимые изменения, оценивать их в контексте своей продуктовой линейки и принимать обоснованные решения.

AMAIA может работать полностью внутри инфраструктуры заказчика, в том числе в изолированном контуре без доступа к интернету и внешним ИИ-сервисам. Поддерживается использование российских и локально развернутых моделей. Обращения к моделям и действия агентов журналируются, а операции, способные изменить инфраструктуру, выполняются только после подтверждения специалистом.

«Когда ночью приходит алерт, дежурному не нужен еще один график — ему нужно быстро понять, что произошло и куда смотреть в первую очередь. AMAIA собирает факты, проверяет гипотезы и выдает понятный разбор. Решение остается за инженером, но ему больше не приходится начинать каждое расследование с ручного поиска по логам, дашбордам и истории переписки», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».

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