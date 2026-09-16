CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

R&D-лаборатория НТЦ АРГУС разработала решение для встраиваемой аналитики с применением ИИ

R&D-лаборатория НТЦ АРГУС вывела в демоконтур BI-платформу «АРГУС Тейя» и прототипы ИИ-сценариев для встраиваемой аналитики в корпоративных системах. Средний и крупный бизнес может обратиться в лабораторию с задачей по развитию BI-контура и получить решение, адаптированное к своему ИТ-ландшафту: сборку платформы, сценарии интеграции, спецификацию подключаемых инструментов и рекомендации по настройке ИИ-агента для конкретной предметной области. Об этом CNews сообщили представители НТЦ АРГУС.

Платформа помогает быстрее переводить запросы на аналитику в готовые рабочие инструменты: аналитические витрины, бизнес-мониторинг, домашние страницы сотрудников, ролевые сервисы и дашборды во внутреннем интерфейсе корпоративных систем. В ИИ-сценариях пользователь формулирует задачу обычным языком, а агент помогает создать визуализацию и встроить ее в систему.

В архитектуре такого решения «АРГУС Тейя» выполняет роль BI-слоя. Платформа решает задачу, с которой сталкиваются почти все корпоративные системы: пользователям нужны различные отчеты, витрины и дашборды, но каждый такой запрос обычно требует отдельной настройки, согласования логики расчета и привязки к правам доступа. В результате аналитика становится частью продуктовой разработки, хотя многим компаниям нужен более гибкий слой визуализации данных внутри уже привычного рабочего контура.

«АРГУС Тейя» – BI-платформа для встраивания аналитики в корпоративные системы. Она разворачивается как отдельный набор сервисов, подключается к основной системе на уровне интеграции приложений и отвечает за настройку дашбордов, визуализацию и обработку данных для аналитических представлений.

В основе «АРГУС Тейя» использованы готовые open source-компоненты, включая Apache Superset. Команда НТЦ АРГУС доработала сборку под собственные задачи: добавила локализацию под российскую практику, настроила отображение дат, подготовила брендирование, механику встраивания и MCP-сервер для подключения ИИ-агентов. Сборка разворачивается в Docker как набор сервисов внутри ИТ-контура.

Одна из ключевых особенностей «АРГУС Тейя» связана с учетом контекста пользователя. Платформа получает из основной системы сведения о роли и правах доступа, поэтому один и тот же дашборд может показывать разный объем данных разным пользователям. Например, специалист видит только свой участок данных, а руководитель получает сводную картину по подразделению.

«Ценность лаборатории в том, что технологическая идея проходит путь от исследовательской гипотезы до рабочей сборки, которую можно подключить к системе и оценить на реальном сценарии. Под задачу выделяются профильные эксперты: они анализируют доступные инструменты, собирают минимальную конфигурацию и передают ее клиенту для проверки в контуре. Это позволяет увидеть технические ограничения, оценить потенциал решения и принять обоснованное решение, развивать идею дальше или закрыть ее как невалидную для бизнеса», – сказал Евгений Мошняцкий, коммерческий директор НТЦ АРГУС.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Сейчас сценарии применения «АРГУС Тейя» отрабатываются на собственных решениях НТЦ АРГУС, после чего такая сборка может адаптироваться под ИТ-ландшафт компаний. Среди сценариев – аналитические дашборды, домашние страницы рабочих мест, бизнес-мониторинг, визуализация финансовых и операционных показателей, а также рабочие инструменты для отдельных ролей. Для контакт-центров такой инструмент может использоваться, например, для анализа точности прогноза нагрузки и утилизации ресурсов. Для решений класса ITAM – для анализа ИТ-активов, их движения, стоимости и доступности.

Отдельное направление исследований лаборатории связано с ИИ. Команда проверяет сценарии, в которых корпоративные системы готовятся к работе в контуре с ИИ-агентами: данные становятся понятными для агента, а сам агент получает знание о предметной области, правилах системы, ограничениях и доступных действиях.

В одном из прототипов пользователь может обратиться к агенту обычным языком и попросить собрать дашборд по нужным метрикам. Агент анализирует запрос, учитывает контекст системы, создает дашборд в «АРГУС Тейя», публикует его и встраивает результат в интерфейс. После этого у пользователя появляется новый пункт меню или ссылка на готовый дашборд, который можно дальше уточнять через диалог с агентом.

Еще один сценарий связан с поиском объектов и подбором аналогов внутри системы. Например, пользователь может попросить подобрать замену неисправному оборудованию из доступных остатков на складах. Агент обращается к функциям системы, учитывает предметную область и возвращает варианты, которые можно использовать в работе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Началось серийное производство российского электромобиля Atom

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще