Getmobit запускает производство кастомизируемых российских блоков питания для продукции из реестра РЭП

Компания Getmobit расширяет линейку российской радиоэлектронной продукции и открывает прием заказов на блоки питания в настольном исполнении и для DIN-рейки. Ключевое преимущество новых источников питания — возможность кастомизации под технические требования конкретного проекта. Блоки питания Getmobit добавляют баллы локализации изделиям, в которых они применяются, при формировании оценки по ПП 719 для включения в реестр российской промышленной продукции. Предзаказы на новую продукцию можно разместить на сайте Getmobit. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

Санкционные ограничения ускорили реализацию государственной стратегии технологического суверенитета, которая предусматривает увеличение доли российской радиоэлектроники на внутреннем рынке до 70% к 2030 г. Эта цель реализуется через конкретные механизмы, включая реестр российской промышленной продукции, балльную систему оценки локализации по ПП 719 и приоритет реестровой продукции в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Масштаб сегмента радиоэлектроники в реестре вырос с 24 тыс. позиций в 2024 г. до почти 40 тыс. к августу 2026 г., а доля отечественных производителей на рынке достигла 62%. При этом сами критерии подтверждения локализации и контроль за их исполнением ужесточаются, что повышает требования к производителям при включении продукции в реестр. Блоки питания Getmobit дают дополнительные баллы за локализацию, помогая производителю преодолеть установленный порог для включения продукции в реестр. Это открывает доступ к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ с приоритетом перед конкурентами без локализованной продукции.

Компания предлагает два вида источников питания. Модель GM PS-12-3 в настольном (Desktop) исполнении спроектирована для широкого спектра электроники с внешним источником питания, а модель GM PS12-3-D в исполнении на DIN-рейку предназначена для щитового оборудования, автоматизации и систем видеонаблюдения. При серийном производстве источники питания проходят 100% выходной контроль и соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС / ЕАЭС). Модели предлагаются для заказа партией от 100 штук.

Пресс-служба Getmobit Компания Getmobit расширяет линейку российской радиоэлектронной продукции

«Развитие рынка электроники в России напрямую зависит от появления доступных, качественных и локализованных компонентов. Сегодня мы активно работаем над совершенствованием системы балльных требований по ПП 719. Логика здесь прямая: чем больше у нас появляется российских компонентов и модулей для производства готовых изделий, тем эффективнее работают механизмы стимулирования приоритетных закупок и тем быстрее отечественные продукты завоевывают внутренний рынок. Поэтому появление новых реестровых позиций у наших членов имеет стратегическое значение. Getmobit уже зарекомендовал себя как разработчик инновационных решений в области управления цифровыми рабочими местами, а теперь выходит на новый сегмент — производство кастомизируемых блоков питания. Для АРПЭ такие проекты — это возможность поддерживать отраслевые стандарты и укреплять технологическую независимость отрасли», — сказал Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских производителей электроники (АРПЭ).

Главное отличие блоков питания Getmobit — возможность кастомизации изделия под требования конкретного проекта. Это позволяет заказчику не адаптировать собственное изделие под параметры стандартного блока питания, а получить решение, изначально соответствующее требованиям изделия, что сокращает цикл разработки и ускоряет вывод продукта на рынок. Преимуществами новой российской продукции являются низкие показатели по пульсации по питанию (не более 10мВ), которые требуются для высокочувствительной электроники, и встроенные защиты по входу/выходу, снижающие риск повреждения дорогостоящего оборудования. Компания готова выпускать блоки питания под требуемые объемы и технические задачи заказчика. Возможны изменения выходного напряжения, разъемов, кабеля, маркировки, брендирования и комплектации.

«Сегодня российскому разработчику и производителю электроники важно решить сразу несколько задач: обеспечить функциональность и качество изделия, возможность серийного производства и необходимый уровень локализации для включения изделий в реестр РЭП. Мы предлагаем реестровые блоки питания собственной разработки с возможностью их кастомизации под конкретный проект, чтобы заказчики могли повысить количество баллов для своей продукции. Высокая экспертиза инженерной команды Getmobit и собственная производственная база в ОЭЗ «Дубна», которая регулярно проходит внешние технические аудиты, позволяют контролировать качество разработки и производства и решать задачи интеграции наших продуктов в проекты заказчиков», — сказал Алексей Дударев, технический директор департамента аппаратных платформ и производства Getmobit.

Обе модели рассчитаны на работу от сети переменного тока 170–242 В и обеспечивают выходное напряжение 12 В постоянного тока при токе до 3 А, что соответствует номинальной мощности 36 Вт. Источники питания имеют встроенную защиту по входу/выходу, пульсации выходного напряжения не более 10мВ, обладают эффективностью не менее 88% и рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +1 до +40 °С. Настольная модель - габариты 125 × 65 × 35 мм и выходной разъём DC 5,5 × 2,1 мм, который может меняться под проект, а модель для DIN-рейки имеет винтовые клеммы подключения, степень защиты IP20 и габариты 106,3 × 90,2 × 57,5 мм, степень защиты IP51.