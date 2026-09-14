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«Диасофт» поможет банкам централизованно учитывать субсидии по кредитам и факторингу

Компания «Диасофт» сообщила о расширении функциональности продукта «Учет субсидий» (входит в состав решения Digital Q.CoreBanking): теперь в нем автоматизирован учет субсидий по договорам факторинга. Продукт охватывает весь процесс – от проверки условий программы до расчета сумм возмещения субсидии. Ранее продукт поддерживал работу только с кредитными договорами.

Специалисты компании «Диасофт» реализовали сквозной процесс включения кредитных договоров и требований факторинга в программу субсидирования. Продукт проверяет актив на соответствие критериям, учитывает параметры и лимиты программы субсидирования, рассчитывает сумму и формирует график возмещения субсидии. Все данные – рассчитанные суммы и даты выплат – доступны пользователю в едином интерфейсе, что позволяет контролировать прохождение процесса в режиме реального времени.

Централизованный учет позволяет отказаться от ручного сопровождения субсидируемых договоров. В продукте можно хранить условия разных программ субсидирования, отслеживать доступные лимиты, вести графики платежей по субсидии для каждого субсидируемого договора и рассчитывать сумму компенсации по программе субсидирования. На этой основе банк формирует детализированные реестры для взаимодействия с министерствами и другими госорганами.

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«Мы расширяем возможности автоматизации учета субсидирования и помогаем банкам выстраивать единый подход к работе с различными инструментами льготного финансирования. В условиях высокой стоимости заемных средств автоматизация субсидирования помогает кредитным организациям наращивать активы, развивать кредитные и факторинговые операции. Также это снижает операционные риски и повышает прозрачность взаимодействия с государственными органами», – сказал Кирилл Тиханов, руководитель продуктового направления «Кредиты и Резервы» компании «Диасофт».

Продукт реализован в современном технологическом стеке, может масштабироваться с учетом объемов операций кредитной организации, легко встраивается в существующий ИТ-ландшафт и интегрируется с внешними учетными и бэк-офисными системами любого вендора.

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