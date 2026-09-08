Отечественные нейросети NtechLab усилят безопасность на Кубани

Искусственный интеллект компании NtechLab начал применяться для выявления преступников в Краснодарском крае. Система внедрена в городе казачьей культуры Усть-Лабинске. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Решение анализирует видеопотоки более чем со 120 камер, расположенных на основных улицах, а также в парках и скверах города. Оно помогает за доли секунды определять людей, заинтересовавших правоохранительные органы. Точность распознавания при этом составляет более 99,9%. Также ИИ способен находить автомобили, которые объявлены в розыск или были замечены на месте преступления.

«Усть-Лабинск – город кубанского гостеприимства, который привлекает множество туристов, например на фестиваль казачьей культуры. Современные решения, в том числе система видеоаналитики, помогут нам сделать его еще более безопасным как для жителей, так и для гостей», – сказал представитель Правительства Краснодарского края.

Решения NtechLab уже работают более чем в 70 российских регионах и широко применяются, в частности, в Краснодарском крае. Так, нейросети уже помогают выявлять преступников в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Геленджике, Анапе, Ейске и других городах.