CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

«Ситилинк» внедрил оплату цифровым рублем во всех магазинах сети

Федеральный онлайн-ритейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» запустил прием оплаты третьей формой национальной валюты — цифровым рублем. Новая форма расчетов доступна в каждом магазине сети на кассах, оборудованных POS терминалами Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

С 1 сентября 2026 г. цифровой рубль Банка России стал полноценным платежным инструментом наравне с наличными и банковскими картами. К платформе регулятора уже подключены крупнейшие банки страны — и теперь цифровой рубль доступен покупателям в магазинах «Ситилинка».

Как оплатить покупку цифровым рублем в «Ситилинк»: на кассе попросите кассира провести оплату через POS терминал, с использованием либо с помощью цифрового рубля; отсканируйте универсальный QR код, отображенный на экране терминала; в открывшемся списке способов оплаты выберите «Цифровой рубль»; перейдите в приложение своего банка и подтвердите платеж.

Универсальный QR код объединяет сразу несколько способов расчета — цифровой рубль, Систему быстрых платежей и платежные сервисы банков, — поэтому покупатель выбирает нужный вариант одним нажатием. Специального оборудования для приема цифрового рубля не требуется: платежи проходят через существующие терминалы.

Важные детали

Оплата цифровым рублем доступна только в офлайн магазинах «Ситилинка» через терминалы Сбербанка.

Для совершения платежа необходим кошелек цифрового рубля, который открывается через приложение банка, подключенного к платформе ЦБ. Кошелек находится на платформе регулятора и не привязан к конкретному банку.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

На данный момент оплата доступна владельцам смартфонов на Android. Обновленные приложения банков для iOS пока не загружены в App Store.

До конца 2026 г. комиссии за прием цифровых рублей для бизнеса не взимаются.

Переводы и оплата цифровым рублем для граждан бесплатны. Средства на кошельке гарантированы государством на 100%, поскольку хранятся на платформе Банка России, а не на счетах коммерческих банков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Готовится первый в мире закон о запрете «умных» очков

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

В России будут строить гигантские межрегиональные ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще