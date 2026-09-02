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Впервые «Астра-лаборатория» станет образовательным хабом для педагогов всей страны

На базе Государственного университета просвещения (Просвет) начала работу первая «Астра-лаборатория», ориентированная на подготовку действующих и будущих педагогов к работе с российскими программными решениями. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Площадка создана в рамках партнерства Университета просвещения и «Группы Астра» — лидера на российском рынке инфраструктурного ПО. Стороны совместно развивают современную учебную среду и организовывают процесс обучения на базе программных продуктов вендора. Дальнейшее сотрудничество предполагает актуализацию образовательных программ, развитие цифровых компетенций преподавателей и студентов в процессе обучения работе с ИТ-решениями «Группы Астра». С этой целью вендор предоставит вузу свои программные продукты и обеспечит техническое и методическое сопровождение их использования. В ИТ-инфраструктуре Университета просвещения и на всех 15 рабочих станциях лаборатории, помимо операционной системы Astra Linux, последовательно будут развернуты служба каталога ALDPro, решение для удаленного доступа Termidesk, платформа управления виртуализацией VMmanager, система резервного копирования RuBackup, СУБД Tantor и другие продукты группы.

На базе новой специализированной ИТ-площадки педагоги Просвета и будущие учителя — студенты направлений, связанных с физикой, математикой, информатикой и информационными технологиями, — будут выполнять практические работы, проходить курсы повышения квалификации и проектные курсы в рамках профильных дисциплин. Занятия проведут преподаватели, которые предварительно обучились работать с программными продуктами «Группы Астра». До 30 мая 2027 г. в лаборатории запланировано минимум 50 образовательных мероприятий (в том числе дополнительные вебинары) с общим охватом от 750 участников, отдельное обучение по обновленным рабочим программам пройдут не менее 100 студентов, а к проведению занятий привлекут 100 и более преподавателей.

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«На базе нашей лаборатории в одном из ведущих вузов страны мы создадим своего рода кузницу педагогических кадров, где передовые импортонезависимые разработки служат основой для подготовки и переподготовки учителей со всей России. Педагоги усилят свои ИТ-компетенции, получив практический опыт использования российских решений, востребованный в школах и вузах. На мой взгляд, именно так мы сможем реализовать главную ценность этого проекта — формирование высококлассных специалистов в сфере просвещения, готовых к вызовам цифровой трансформации образования»», — отметила Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Открытие «Астра-лаборатории» позволит нашим студентам и преподавателям работать с современными отечественными ИТ-решениями в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной практике. Вместе с «Группой Астра» мы планируем развивать образовательные программы, повышать квалификацию педагогов и формировать у выпускников востребованные компетенции в области российских информационных технологий», — сказала Наталия Наумова, ректор Государственного университета просвещения.

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