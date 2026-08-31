STAQ: платформенные решения сократили незапланированные простои на производстве на 28%, а сроки исполнения заявок в ритейле на 30%

Аналитический центр проекта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, провел исследование, направленное на выявление наиболее востребованных направлений использования платформенных решений в ключевых отраслях России в I полугодии 2026 г. Данные были получены по итогам анализа проектной практики STAQ за I полугодие 2026 г. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

По данным анализа проектов и клиентских запросов STAQ за январь-июнь 2026 г. наиболее активно платформенные решения применялись в трех ключевых отраслях: промышленное производство, розничная торговля и транспорт. Помимо этих индустрий, можно выделить строительство и управление инфраструктурными объектами, добывающую промышленность, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и финансовый сектор. В этих сегментах платформы востребованы прежде всего для управления заявками и инцидентами, контроля эксплуатации оборудования, координации выездных сотрудников и соблюдения SLA.

Существуют важные причины востребованности платформ в данных отраслях. Первая причина — высокая стоимость простоев и операционных ошибок. Остановка производственной линии, кассового оборудования, склада или транспортного узла быстро приводит к прямым финансовым потерям, нарушению графиков и снижению качества обслуживания. Вторая причина — большое число распределенных процессов. Предприятиям нужно одновременно управлять оборудованием, заявками, сотрудниками, выездными бригадами и подрядчиками на сотнях объектов. Третья причина — переход от разрозненной автоматизации к единому цифровому контуру. Компании стремятся связать существующие ERP, WMS, POS, MES, SCADA, IoT-системы и внутренние базы данных без полной перестройки ИТ-ландшафта.

На промышленных предприятиях платформенные решения чаще всего использовались по следующим направлениям: управление производственными заданиями и сменной отчетностью, техническое обслуживание и ремонт оборудования, мониторинг технологических параметров с использованием IoT и SCADA, управление качеством, инцидентами и отклонениями. Отдельное направление — задачи, которые традиционно относят к контуру MES: сменные задания, отчетность по выпуску, регистрация отклонений и контроль исполнения на уровне цеха.

По данным аналитиков STAQ, в среднем по проектам, применение платформ на производственных предприятиях в I полугодии 2026 г. позволило в сравнении с показателями до внедрения: сократить затраты на внеплановые ремонты на 21%, уменьшить количество незапланированных простоев на 28%, ускорить реакцию на выявленные дефекты на 16%. Данные начали использоваться не только для отчетности. Система автоматически формирует задачу при обнаружении отклонения, назначает ответственного, контролирует срок выполнения и сохраняет результат.

Основными направлениями использования платформ в розничной торговле стали: централизация заявок от магазинов и других торговых объектов, обслуживание касс, холодильников, торговых автоматов и инженерных систем, управление мерчандайзерами, техническими специалистами и подрядчиками, контроль SLA, наличия товаров и качества обслуживания торговых точек. Вместо обращений по телефону, электронной почте и в мессенджерах торговая сеть получает единую точку входа. Заявки автоматически распределяются по региону, типу проблемы, приоритету и компетенции исполнителя. В одном из проектов STAQ была централизована обработка заявок более чем из 300 магазинов. В сравнении с периодом до внедрения сроки исполнения заявок сократились на 30%, количество случаев отсутствия товара из-за отказов оборудования уменьшилось на 50%, более 20% заявок стали обрабатываться без участия человека, а среднее число заявок, закрываемых одним диспетчером за смену, выросло на 60%.

В транспортно-логистической отрасли платформы применялись для управления техническим состоянием транспорта и инфраструктуры, планирования ТОиР и внеплановых ремонтов, диспетчеризации и контроля исполнения рейсов, обработки ИТ- и инфраструктурных инцидентов, управления подрядными перевозчиками и соблюдения SLA. В одном из проектов STAQ для крупной логистической компании количество инцидентов, влияющих на операционные процессы, сократилось на 47%, выполнение SLA по критичным системам достигло 94%, а простои стоек регистрации уменьшились на 62%. Интеграция с ERP также позволила ускорить закупку запасных частей на два дня. Основной результат использования платформ для транспортно-логистической отрасли — сокращение незапланированных остановок и переход от ручной диспетчеризации к управлению на основании данных.

Во II полугодии 2026 г. STAQ ожидает сохранения спроса на платформенные решения со стороны промышленности, ритейла и логистики, но при более консервативном отношении к ИТ-бюджетам: в приоритете будут проекты с измеримой и быстрой окупаемостью, а повестка сместится с роста выручки на сокращение операционных затрат. Изменится характер проектов: компании будут чаще переходить от автоматизации отдельного процесса к тиражированию решений на несколько площадок. Основными направлениями развития станут: предиктивное обслуживание оборудования на основе IoT-данных, применение ИИ для классификации заявок, выявления отклонений и поддержки диспетчеров, объединение производственных, эксплуатационных и сервисных процессов на одной платформе. Кроме того, компании осуществят более глубокую интеграцию с ERP, WMS, POS, MES и SCADA.

«В I полугодии 2026 г. платформенный подход вышел за рамки простой замены бумажных процессов цифровыми. Компании используют платформы как операционный контур, который связывает оборудование, сотрудников, подрядчиков и управленческую аналитику. Мы видим, что ожидания от предиктивной аналитики и ИИ сегодня опережают готовность данных: пока не выстроен учёт оборудования, заявок и истории ремонтов, модели не на чем обучать. Поэтому ближайший этап для большинства компаний — не новые технологии, а качество эксплуатационных данных», — сказал Евгений Гусев, генеральный директор STAQ.