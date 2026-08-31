Компания «Лебедяньмолоко» снизила затраты на EDI/ЭДО с Saby

Производитель «Лебедяньмолоко» подключил резервного оператора EDI, автоматизировал обработку до 9 тыс. документов в сутки и снизил затраты на документооборот с торговыми сетями.

«Лебедяньмолоко» каждый день отгружает более 75 наименований молочной продукции в федеральные и региональные торговые сети. При таком объеме документооборота даже небольшой сбой может задержать приемку товара, поэтому в 2026 г. компания решила подключить резервного оператора EDI.

Поводом для поиска нового решения стал рост стоимости услуг прежнего оператора после его поглощения крупным игроком рынка. Одновременно торговые сети начали рекомендовать поставщикам иметь резервный канал обмена, чтобы при сбоях быстро переключать документооборот.

Производитель выбрал Saby EDI и настроил обмен с «Магнитом», «Ашаном», «Правильной корзинкой» и «Верным». При этом компания получила более выгодную стоимость EDI/ЭДО и прозрачное ценообразование.

«Переход на Saby EDI решил сразу несколько задач: мы получили прозрачное ценообразование и высокую скорость прохождения документов — критически важную для отгрузок скоропортящейся продукции. Система Saby EDI имеет запас прочности для масштабирования, что совпадает с планами роста компании», — сказала Екатерина Черноусова, финансовый директор «Лебедяньмолоко».

Компания обрабатывает от 6 тыс. до 10 тыс. документов в сутки. Чтобы сотрудники не тратили время на повторяющиеся операции, Saby подключили через модуль внешней обработки для «1С». Операторы продолжают работать в привычном интерфейсе, а система автоматически загружает заказы, сопоставляет номенклатуру и контрагентов, создает документы реализации, формирует ответы на заказы и УПД.

Если данные не сходятся, система сообщает об этом оператору и помогает обработать расхождения и сформировать корректировочные документы. Также автоматизированы операции с маркировкой: документы с кодами проверяются и передаются в «Честный знак».

Часть процессов выполняется автоматически даже ночью, поэтому сотрудникам не нужно постоянно следить за обменом. Это позволяет синхронизировать документооборот с круглосуточными отгрузками предприятия.

Для «Лебедяньмолоко» резервный оператор — способ продолжать работу с торговыми сетями, даже если основной канал временно недоступен. При выборе Saby компания учитывала стоимость, стабильность работы при большом объеме документов и скорость решения технических вопросов.

Для этого предприятие подключило премиум-поддержку по SLA с выделенной линией. Специалисты доступны круглосуточно и помогают с EDI, ЭДО и маркировкой.

Сегодня Saby EDI обрабатывает тысячи документов «Лебедяньмолоко». В дальнейшем предприятие планирует увеличить переработку молока до 1 тыс. тонн, расширить ассортимент и выйти на новые точки сбыта. Настроенный электронный документооборот позволит подключать новых торговых партнеров без усложнения работы сотрудников.