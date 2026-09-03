Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian

CERN переводит более 2000 компьютеров на Debian 13. До этого они годами работали на RHEL компании Red Hat и его форке – AlmaLinux. Переход будет мгновенным по меркам многих организаций – систему на всех ПК переустановят до конца 2026 г., то есть меньше чем за четыре месяца.

Сменить Linux на Linux

Европейская организация ядерных исследований (CERN), приняла решение перевести тысячи своих компьютеров на Debian 13, пишет портал Neowin. Этот дистрибутив Linux установят вместо двух других – RHEL и AlmaLinux.

RHEL – это корпоративный дистрибутив Linux, созданный компанией Red Hat. С 2018 г. она является собственностью корпорации IBM.

AlmaLinux разрабатывается силами компании Cloudlinux, основанной выходцем из СССР Игорем Селецким. Это бесплатная замена CentOS, которая является ответвлением RHEL, и ее релиз состоялся в I квартале 2021 г. Иными словами, AlmaLinux – это форк форка RHEL.

Переход CERN на новый дистрибутив Linux является гораздо более значимым событием, чем может показаться на первый взгляд. Среди современных дистрибутивов Linux выделяются два гигантских семейства – в одном используются пакеты rpm, и к нему относятся RHEL, AlmaLinux и др., а в другом предпочтение отдано пакетам deb (Debian, российский дистрибутив Astra Linux, Ubuntu и пр.). То есть CERN меняет не просто дистрибутив Linux, а целое семейство дистрибутивов.

barek2marcin / Pixabay CERN меняет один Linux на другой

Debian – это один из старейших дистрибутивов Linux в мире. Само ядро Linux появилось в 1991 г., а Debian вышел в 1993 г. Спустя 33 года Debian может похвастаться внушительным числом преданных пользователей и значительным количеством основанных на нем дистрибутивов. Самые известные из них – это Ubuntu и российский Astra Linux. Сюда же можно отнести и Linux Mint, который является форком Ubuntu.

Коллайдер на Linux

В общей сложности на Debian 13 будет переведено свыше 2200 промышленных и встраиваемых ПК в инфраструктуре CERN. В их числе и те, что применяются в составе ускорительного комплекса, к которому относится, помимо прочего, Большой адронный коллайдер.

При этом полностью отказываться от RHEL и AlmaLinux CERN пока не намерена. В заявлении организации указано – обе операционки продолжат функционировать в экспериментальных системах, а также в дата-центрах.

Сложное решение, непростая реализация

Портал OpenNet пишет, что в первоначальный план CERN входил переход не на Debian 13, а на CentOS Stream – модификацию CentOS, которую развивает Red Hat, и которая, как сообщал CNews, невзлюбило сообщество разработчиков и пользователей.

От этого плана был решено отказаться «из-за сборки пакетов для архитектуры x86-64-v2 ("-march=x86-64-v2"), которая охватывает расширения SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B, что не позволяет использовать дистрибутив на старом оборудовании», пишет OpenNet.

Но миграция на Debian 13 тоже не стала «прогулкой по парку» – специалисты CERN столкнулись со множеством проблем при переходе на эту ОС. Например, они сетуют на отсутствие стандартных инструментов для автоматической сборки, проблемы с поддержкой и пр.

Было свое, выбрали чужое

CERN вполне могла полностью обойтись без Debian, CentOS, RHEL и AlmaLinux. Организация на протяжении 16 лет развивала собственный дистрибутив под названием Scientific Linux, полностью совместимый с RHEL.

Первый релиз Scientific Linux состоялся в мае 2004 г. Его разработку свернули в октябре 2020 г., когда вышла версия 7.9. Тогда CERN переключилась на CentOS.

В начале 2022 г. Red Hat преждевременно прекратила поддержку этой Cent OS и принудила сообщество к переходу на CentOS Stream. Но CERN решила выбрать другой путь – Scientific Linux она возрождать не стала и в качестве замены CentOS выбрала AlmaLinux. Теперь же идет новый переход – на Debian 13. Поддержка этой системы со стороны разработчиков продлена до 2030 г.