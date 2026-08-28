CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

R-Vision и «Лаборатория Числитель» стали технологическими партнерами

Российские разработчики R-Vision и «Лаборатория Числитель» объявили об успешной интеграции системы автоматизации управления уязвимостями R-Vision VM и контейнерной платформы «Штурвал».

В ходе тестирования было подтверждено, что R-Vision VM разворачивается и функционирует в среде «Штурвала», сохраняя полную функциональность в сканировании и управлении уязвимостями, а также поддерживает предусмотренные сценарии масштабирования. По итогам испытаний компании подписали сертификат совместимости, который подтверждает готовность решений к совместной эксплуатации.

Совместное использование решений позволяет объединить управление контейнерной инфраструктурой и уязвимостями в одном технологическом контуре. «Штурвал» предоставляет контролируемую среду для развертывания и администрирования Kubernetes-кластеров и может выступать технологической основой для R-Vision VM, а R-Vision VM дает инструменты для своевременного обнаружения уязвимостей, оценки их критичности с учетом контекста и контроля устранения.

Подтвержденная совместимость платформы «Штурвал» и системы R-Vision VM снижает технологические риски при внедрении. Заказчик заранее получает подтверждение, что система корректно работает в выбранной среде и не конфликтует с ее основными компонентами. Это уменьшает вероятность технических проблем на этапе промышленной эксплуатации.

Проверенная конфигурация также позволяет сократить сроки внедрения и объем предварительного тестирования. ИТ- и ИБ-командам не приходится самостоятельно исследовать совместимость продуктов, искать обходные решения или выполнять доработки. Наличие понятной схемы развертывания делает переход от пилотного проекта к полноценной эксплуатации более быстрым и предсказуемым.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Для заказчика это также возможность сформировать единый технологический стек на базе совместимых решений. Такая связка востребована в проектах импортозамещения, где важно не только выбрать отдельные отечественные продукты, но и убедиться, что они могут стабильно работать в едином контуре. Это снижает риски проекта, упрощает дальнейшую поддержку и делает эксплуатацию инфраструктуры более управляемой.

«Для корпоративных заказчиков важно не только наличие функциональности, но и уверенность в совместной работе инфраструктурных решений. Подтвержденная совместимость R-Vision VM и платформы “Штурвал” позволяет использовать нашу систему управления уязвимостями в контейнерной инфраструктуре без дополнительной адаптации. Это снижает риски внедрения, ускоряет запуск проектов и дает заказчикам возможность использовать проверенную комбинацию отечественных решений при построении современной ИТ-инфраструктуры», — отметил Андрей Селиванов, руководитель продукта R-Vision VM.

«В современном мире цифровые угрозы заставляют нас всегда работать с оглядкой на возможные уязвимости в инфраструктуре и разрабатываемом ПО. Возможность запуска R-Vision VM на базе “Штурвала” позволяет нашим заказчикам вместе с базовым уровнем безопасности, предоставляемым платформой, получить продвинутое управление уязвимостями на всех уровнях — от маршрутизатора до веб-приложения в контейнерной среде», — сказал Владимир Утратенко, CPO «Штурвала».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

В России разработан материал для энергоэффективной электроники нового поколения

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще