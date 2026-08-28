«Импэкс» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с Axelot WMS

С помощью Axelot WMS на складе компании «Импэкс» автоматизированы ключевые бизнес-процессы, минимизирован ручной труд, а контроль качества отгрузки вышел на принципиально новый уровень. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

В портфель «Импэкс» входят такие бренды, как Big City Life, Bonus, Ultra Fresh, Cotton Flowe и One Service.

Для того чтобы усилить контроль над операциями в условиях роста ассортимента и ужесточения требований розничных партнеров к упаковке и срокам отгрузок, руководство компании «Импэкс» приняло решение внедрить Axelot WMS на своем московском логистическом центре площадью 5 тыс. кв.м.

Так, были автоматизированы процессы приемки (включая возвраты и поступления с производства), распределения товара между зонами хранения и отбора, а также пополнение запасов. Axelot WMS самостоятельно направляет принятый товар в нужную зону в зависимости от полноты палеты, а планирование пополнения осуществляется без участия операторов. Кроме того, в системе реализован контроль KPI персонала, что позволило сократить ручной труд и повысить общую производительность труда. Отдельно настроен механизм ротации по принципу FEFO для минимизации неликвидов.

Также проектная команда Axelot уделила особое внимание улучшению уровня клиентского сервиса «Импэкс». Например, автоматическая печать упаковочных листов со строгим соблюдением требований каждого контрагента полностью исключает вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором. А интеграция WMS с корпоративной информационной системой заказчика, выполненная через платформу Datareon, обеспечивает полную синхронизацию данных по отгрузкам, поступлениям и справочникам.

В результате автоматизации склада руководство компании «Импэкс» получило четкую картину происходящего на складе и надежный ИТ-фундамент для масштабирования логистики под новые бизнес-задачи.