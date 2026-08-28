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«Импэкс» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с Axelot WMS

С помощью Axelot WMS на складе компании «Импэкс» автоматизированы ключевые бизнес-процессы, минимизирован ручной труд, а контроль качества отгрузки вышел на принципиально новый уровень. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

В портфель «Импэкс» входят такие бренды, как Big City Life, Bonus, Ultra Fresh, Cotton Flowe и One Service.

Для того чтобы усилить контроль над операциями в условиях роста ассортимента и ужесточения требований розничных партнеров к упаковке и срокам отгрузок, руководство компании «Импэкс» приняло решение внедрить Axelot WMS на своем московском логистическом центре площадью 5 тыс. кв.м.

Так, были автоматизированы процессы приемки (включая возвраты и поступления с производства), распределения товара между зонами хранения и отбора, а также пополнение запасов. Axelot WMS самостоятельно направляет принятый товар в нужную зону в зависимости от полноты палеты, а планирование пополнения осуществляется без участия операторов. Кроме того, в системе реализован контроль KPI персонала, что позволило сократить ручной труд и повысить общую производительность труда. Отдельно настроен механизм ротации по принципу FEFO для минимизации неликвидов.

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Также проектная команда Axelot уделила особое внимание улучшению уровня клиентского сервиса «Импэкс». Например, автоматическая печать упаковочных листов со строгим соблюдением требований каждого контрагента полностью исключает вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором. А интеграция WMS с корпоративной информационной системой заказчика, выполненная через платформу Datareon, обеспечивает полную синхронизацию данных по отгрузкам, поступлениям и справочникам.

В результате автоматизации склада руководство компании «Импэкс» получило четкую картину происходящего на складе и надежный ИТ-фундамент для масштабирования логистики под новые бизнес-задачи.

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