Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества
Экс-главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову следователи предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Никифорову предъявлены обвинения
Бывшему министру связи и массовых коммуникаций главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову следователи МВД предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Коммерсант».
Как пишет издание, Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko, в котором расследуется хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков.
Обвинение Никифорову было предъявлено в заочной форме, поскольку бывший министр сейчас проживает в основном в ОАЭ, «бывая на родине наездами».
Чем грозит заочное обвинение
Заочное обвинение может стать основанием для объявления Никифорова в федеральный, а потом в международный розыск.
Прежде, чем Николай Никифоров будет объявлен в розыск по линии Интерпола, его надлежит заочно арестовать через суд. Если это произойдет, велика вероятность задержания Никифорова на территории ОАЭ и экстрадиции в Россию.
Организация преступного сообщества наказывается по статье 210 УК РФ лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом до 5 млн руб.
Максимальное наказание за особо крупное мошенничество (то есть мошенничество в размере свыше 12 млн руб.) наказывается согласно части 4 статьи 159 лишением свободы сроком до 10 лет и штрафом до 1 млн руб. или штрафом в размере дохода за период до трех лет.
История финансовой пирамиды Finiko
Финансовая пирамида Finiko, созданная на родине Никифорова в Татарстане, привлекала вкладчиков, обещая выплату до 25% годовых. К моменту прекращения компанией выплат, около 8 тыс. человек стали потерпевшими, а сумма их потерь по оценке МВД составляет около 5 млрд руб.
Как пишет «Коммерсант», деньги, собранные Finiko, выводились за границу с участием архитектурного бюро «Иннополис Архитект».
Эта компания занимается, в частности, застройкой города Иннополис недалеко от Казани.
Возглавляет бюро дизайнер Азат Тухватуллин, которому принадлежит половина компании. Вторым учредителем является Николай Никифоров через ООО «Иннополис Развитие».
Азат Тухватуллин был задержан в конце августа 2026 г. в Иннополисе. К операции по его задержанию привлекалась местная полиция и СОБР Росгвардии. 1 сентября по решению Мещанского райсуда он был помещен в СИЗО.
В ОАЭ задержан и уже передан властям России еще один фигурант уголовного дела Finiko Эдвард Сабиров.
Чем знаменит Николай Никифоров
Николай Никифоров - самый молодой министр в истории современной России. В 2012 г. в 29 лет он возглавил Министерство связи и массовых коммуникаций, где занимал кресло министра до 2018 г.
До этого в 2010-2012 гг. он был министром связи Татарстана.
Наукоград Иннополис, который часто называют первым новым городом в современной России, был построен в 2015 г. по инициативе в том числе и Никифорова.