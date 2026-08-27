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T2 усилил сеть в Ставропольском крае к началу делового сезона

T2, российский оператор мобильной связи, улучшил сетевую инфраструктуру в ключевых локациях Ставропольского края к началу осеннего сезона. Компания расширила территорию покрытия и модернизировала инфраструктуру в семи городах и девяти районах региона. Особое внимание оператор уделил развитию сети в столице, крупных муниципалитетах и курортных агломерациях Кавказских Минеральных Вод – территориях, сочетающих высокую туристическую и деловую активность. Об этом CNews сообщили представители T2.

Одним из ключевых направлений работы стало развитие сети в столице края и городах Кавказских Минеральных Вод – Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Минеральных Водах. Одновременно модернизация сетевой инфраструктуры прошла в Александровском, Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Курском, Нефтекумском, Новоалександровском, Советском и Шпаковском районах. Новые базовые станции были также установлены в Буденновске.

Отдельное внимание инженеры T2 уделили расширению покрытия в районе достопримечательностей и оздоровительных зон. Так, в Пятигорске оператор улучшил сеть вблизи термальных источников – Народных и Сероводородных ванн, а также у озера Провал, гротов Печорина и Лермонтова и популярных санаториев. Кроме того, Т2 возвел новые объекты связи на территории популярных локаций для прогулок и отдыха – парков Городской в Минеральных Водах, Победы в Ставрополе, Курортный в Железноводске, а также в центральной части Ессентуков.

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Роман Житник, директор ставропольского филиала T2: «Ставропольский край – регион с насыщенной деловой и общественной жизнью, который одновременно остается одним из крупнейших туристических центров страны. Здесь мобильная связь должна отвечать самым разным сценариям, поэтому мы развиваем инфраструктуру в регионе комплексно и непрерывно. Модернизация действующего оборудования, расширение покрытия и увеличение емкости сети позволяют нам создавать комфортную цифровую среду для абонентов. Для нас важно, чтобы наш клиент всегда мог пользоваться привычными сервисами, общаться с близкими, решать рабочие задачи и чувствовать себя уверенно в поездках по региону, не задумываясь о связи. Именно такой результат мы считаем главным ориентиром нашей работы».

Подключиться к T2 и оценить качество мобильной связи жители Ставропольского края могут любым удобным способом – в салонах связи или на сайте компании, а также через партнерскую сеть.

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