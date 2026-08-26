«Телфин» помог ИТ-компании «Сентор Софтвер» в 2,5 раза снизить количество пропущенных вызовов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подключил многофункциональный контакт-центр ИТ-разработчику «Сентор Софтвер» для обработки голосовых и текстовых коммуникаций. В результате заказчик сократил число потерянных звонков и улучшил качество работы технической поддержки. Об этом CNews сообщил представитель компании «Телфин».

Компания «Сентор Софтвер» является разработчиком одной из первых на российском рынке медицинских информационных систем Dental4Windows. Программа предназначена для управления стоматологическими клиниками любого масштаба, автоматизации и поддержки лечебного процесса. За 30 лет с момента создания она стала эталоном и флагманом в отрасли и широко распространена не только в России, но и в странах СНГ.

Одной из приоритетных задач для «Сентор Софтвер» является высокое качество технической поддержки при обработке запросов клиентов по телефону и в мессенджерах. Необходимо было исключить вероятность пропуска обращений, свести к минимуму недозвоны и повысить качество предоставляемого компанией сервиса. Помимо этого, требовалось более равномерно распределить нагрузку на сотрудников отдела техподдержки, модернизировать систему мониторинга и оценки их работы.

В результате подключения единой омниканальной коммуникационной платформы «Телфин.Офис» компания «Сентор Софтвер» организовала полноценный контакт-центр на 15 сотрудников и теперь может полностью контролировать пропущенные обращения клиентов и в автоматическом режиме проводить мониторинг и оценку качества работы специалистов.

Благодаря внедрению сервисов «Телфин» организация получила возможность собирать и анализировать статистику — наиболее значимые показатели работы специалистов отдела технической поддержки. На основе этого анализа уже удалось оптимизировать бизнес-процессы и в 3 раза увеличить скорость обработки пропущенных вызовов. Повысилось удобство отслеживания обращений, а количество недозвонов снизилось в 2,5 раза.

Не менее важный результат проекта — расширенная интеграция CRM-системы «Битрикс24» с телефонией и наиболее популярными мессенджерами, в первую очередь с Max: теперь сотрудники в режиме реального времени имеют полный контекст истории обращений, что позволяет предоставлять клиентам более персонализированный и оперативный сервис.

«Качество работы техподдержки повысилось. Карточки заказчиков отображаются в CRM вместе со всеми диалогами — за счет этого наши специалисты стали использовать более индивидуальный подход в общении с клиентами, удовлетворенность которых поднялась: в 99% случаев они оценивают взаимодействие со специалистами на отлично», — отметил Ярослав Бочаров, технический директор компании «Сентор Софтвер».

Кроме того, «Сентор Софтвер» стала доступна удобная и необходимая, с учетом требований законодательства, функция маркировки звонков: теперь при звонке на экране клиента отображается название компании. Данное решение существенно повысило уровень доверия аудитории и узнаваемость бренда, что привело к заметному росту процента дозвонов и конверсии в успешные контакты.