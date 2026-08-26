CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Бизнес-приложения
|

«BI Конструктор» «Битрикс24» теперь работает в закрытом контуре

Сервис «Битрикс24» представил новую модель поставки «BI Конструктора»: теперь инструмент визуальной аналитики может быть развернут в полностью изолированном контуре инфраструктуры заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Это решение адресовано в первую очередь enterprise-сегменту. Ранее ключевым препятствием была сама архитектура продукта: «BI Конструктор» был доступен либо в облачной версии, либо в коробочной редакции с обязательным доступом к внешним серверам для обновлений и работы вспомогательных сервисов, что прямо противоречило политикам ИБ и регуляторным требованиям к ряду информационных систем компаний.

Новый формат решения означает системное снижение рисков и расширение возможностей контроля: вся обработка и хранение данных осуществляются исключительно на серверах заказчика; решение работает в среде без доступа к интернету; заказчик самостоятельно управляет доступом, резервным копированием, политиками обновления и интеграцией с внутренними системами безопасности; решение базируется на проверенном стеке, совместимо с коробочной версией «Битрикс24» на PostgreSQL и не требует обращения к внешним CDN или облачным API.

«Мы видим, что для многих заказчиков облачная модель аналитики сегодня просто неприемлема по регуляторным или корпоративным причинам. «BI Конструктор» в закрытом контуре снимает эти ограничения. Теперь компании из регулируемых отраслей могут использовать современный полностью российский инструмент визуальной аналитики без компромиссов с безопасностью и с сохранением полного контроля над своей информацией внутри периметра», — сказал Леонид Плетнев, бизнес-партнер по информационной безопасности «1С-Битрикс».

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Таким образом, переход в закрытый контур не просто расширяет варианты развертывания – он переводит BI-аналитику в категорию решений, которые могут быть официально допущены к обработке данных ограниченного доступа и использоваться в самых чувствительных сегментах корпоративной инфраструктуры.

Продукт уже прошел техническую реализацию и тестирование в пилотных средах. В ближайшие месяцы стартует программа пилотных внедрений с крупными заказчиками. О коммерческой доступности и деталях лицензирования будет объявлено дополнительно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Россиян спасут от опасного ИИ Ozon и Wildberries. Подготовлено постановление с расходами на 3 миллиарда

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще