В СПбГУПТД разрабатывают программно-аппаратную платформу для автоматизации производственных процессов

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разрабатывают программно-аппаратную платформу для автоматизации производственных процессов. Об этом CNews сообщил представитель СПбГУПТД.

В состав платформы войдет первый российский программируемый логический контроллер на базе отечественной операционной системы жесткого реального времени MultexArm. Разработка ориентирована на применение в нефтегазовой отрасли, энергетике, машиностроении, химической и пищевой промышленности. Проект направлен на снижение зависимости российских предприятий от импортных контроллеров и закрытых программных экосистем, которые могут создавать сложности с поставками, техническим обслуживанием и дальнейшей модернизацией. Сейчас разработчики работают над созданием образца контроллера и подготовкой платформы к дальнейшим испытаниям и применению.

Одной из особенностей проекта станет учет технических требований рабочей группы по созданию универсальной российской автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это позволит ориентировать разработку не только на замещение отдельных зарубежных устройств, но и на возможность ее интеграции в отечественные системы промышленной автоматизации.

По словам разработчиков, значительная часть промышленной автоматизации исторически построена на зарубежных решениях. При этом многие представленные на рынке контроллеры используют собственные программные среды, что может ограничивать возможности глубокой адаптации оборудования. Разрабатываемая платформа должна позволить адаптировать программное обеспечение под конкретные задачи предприятия, развивать систему и обеспечивать ее сопровождение внутри страны.

Еще одно отличие разработки — универсальное промышленное исполнение. Контроллер планируется использовать не только для традиционного размещения в шкафах автоматизации, но и непосредственно на технологическом оборудовании. Конструкция должна обеспечить защиту от воздействия пыли и влаги, а также возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.

Внутри устройства будут находиться процессорный модуль на архитектуре ARM, оперативная и энергонезависимая память, блок питания, интерфейсы связи и средства подключения датчиков и исполнительных механизмов. Например, на производственной линии контроллер сможет определять наличие изделия на конвейере, получать данные о температуре, скорости движения и положении механизмов, а затем запускать привод, останавливать конвейер или инициировать необходимую технологическую операцию.

«Обычный компьютер не предназначен для непосредственного управления промышленным процессом. В промышленной автоматизации важно не просто быстро выполнить команду, а гарантированно выполнить ее в заданный момент времени. Именно поэтому мы используем операционную систему жесткого реального времени. Кроме того, промышленный контроллер должен быть рассчитан на круглосуточную эксплуатацию и работу в сложных производственных условиях», — сказал автор стартапа, магистр кафедры автоматизации технологических процессов и производств СПбГУПТД Тимур Ильяхунов.

На предприятии контроллер сможет использоваться при создании новых систем автоматизации или при модернизации существующих. Перед внедрением необходимо изучить действующую систему: используемые датчики и исполнительные механизмы, поступающие сигналы, алгоритмы управления и протоколы обмена данными. После этого программная часть контроллера адаптируется под конкретный технологический процесс.

«Полная замена зарубежного контроллера не всегда является простой процедурой, поскольку программные среды разных производителей отличаются. Поэтому одна из целей нашей платформы — максимально упростить интеграцию за счет поддержки распространенных промышленных протоколов и возможности адаптации программного обеспечения. При этом мы стремимся создать универсальное промышленное устройство, которое можно будет устанавливать непосредственно на оборудование и эксплуатировать в условиях воздействия пыли, влаги и перепадов температур», — сказал научный руководитель проекта, инженер кафедры информационно-измерительных технологий и систем управления СПбГУПТД Андрей Игольников.