«Базис» купил российского «убийцу» Dynatrace

«Базис» покупает Proto

Как стало известно CNews, поставщик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» купил российскую компанию Proto, разработчика ИИ-платформы наблюдаемости (observability) и аналитики операционных данных.

В результате сделки в собственность «Базиса» перешла 70-процентная доля в Proto. Сделка реализована путем внесения в капитал Proto денежных средств, рассказали CNews в «Базисе». Средства планируется направить на развитие ИИ-платформы и ее интеграцию в экосистему «Базиса». Иные параметры сделки, в том числе ее сумму, стороны не разглашают.

Целью сделки заявлено улучшение собственного продуктового предложения «Базиса» в области серверной виртуализации за счет экспертизы и технологий Proto, а также создание собственного центра компетенций в области мониторинга.

Proto будет интегрирована в структуру группы «Базис» в качестве дочерней компании. В «Базисе» обещают сохранить и в дальнейшем расширить команду Proto.

фото: unsplash.com / Jakub Żerdzicki Компания «Базис» купила Proto, разработчика российской observability-платформы

«Сегодня платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных становятся важной частью современной ИТ-архитектуры. По мере роста распределенных систем, контейнерных сред и облачных платформ заказчикам уже недостаточно мониторинга отдельных компонентов, им необходима сквозная видимость инфраструктуры, приложений и связанных с ними бизнес-процессов в едином контуре. Именно поэтому мы рассматриваем приобретение Proto как стратегически значимое для дальнейшего развития экосистемы “Базиса”», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базиса».

В Proto «Базис» рассматривают как сильного партнера со значительным количеством ресурсов и обширной клиентской базой.

«Партнерство с таким игроком позволяет нам быстрее реализовать наше видение развития Proto и масштабировать продукт вместе с одной из ведущих российских ИТ-компаний», – сказал Денис Безкоровайный, генеральный директор и сооснователь Proto.

Proto Observability Platform

Программные продукты класса observability позволяют детально разобраться, что именно происходит с объектом наблюдения на глубинном уровне, к примеру, с приложением или инфраструктурой . Это возможно благодаря сборке различных метрик, логов и трассировок для дальнейшей систематизации и анализа, выявления проблемных мест.

В Proto Observability Platform имеются встроенные инструменты анализа, построенные с использованием машинного обучения. ИИ-модуль обрабатывает ранее упомянутые метрики, логи, трейсы, инфраструктурные события, определяет предполагаемую первопричину инцидента и формирует рекомендации по его устранению в понятном для специалиста виде. ИИ помогает сопоставлять телеметрию, находить вероятные причины сбоев и сокращать время их расследования.

Зачем «Базису» Proto

В «Базисе» в первую очередь заинтересованы в технологиях, которыми владеет Proto – их планируется интегрировать в экосистему ПО компании. Купив Proto, «Базис» избавляет себя от необходимости нести затраты на создание продукта с сопоставимыми возможностями с нуля.

«Приобретение Proto позволило сократить цикл самостоятельной разработки технологий наблюдаемости примерно на полтора года. По внутренней оценке, создание собственного продукта обошлась бы компании в три-четыре раза дороже M&A-сделки, без учета возможного роста себестоимости разработки в будущем», – заявил в разговоре с CNews Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

Интеграция решений Proto во флагманские продукты «Базиса», в том числе непосредственно в Basis Dynamix – платформу для виртуализации серверов и контейнеров, позволит предоставить заказчикам функции предиктивной аналитики состояния ИТ-инфраструктуры и прогнозирования возможных инцидентов с использованием технологий ИИ. Для потенциальных клиентов, которые не используют инфраструктурные продукты «Базиса», предусмотрена самостоятельная конфигурация платформы с использованием технологий Proto.

Некоторые факты о компании Proto

Proto – российский разработчик решений для мониторинга и обеспечения стабильной работы цифровых сервисов. Компания более 12 лет занимается мониторингом производительности высоконагруженных систем и киберугроз.

В числе основных конкурентов компании на российском рынке можно выделить «Ключ-Астром», Monq, Volgablob, Gmonit и Sage. Среди зарубежных компаний, выпускающих ПО со схожей функциональностью, – Dynatrace, Instana Observability, Datadog и New Relic.

Согласно выписке из ЕГРЛЮЛ, ООО «ПротоСервисез» учреждено в мае 2014 г. в Москве. Уставный капитал составляет 25 тыс. руб. Он в равных долях разделен между Надеждой Борисовной Фердман и Денисом Игоревичем Безкоровайным. Последний значится руководителем компании в должности генерального директора.

По данным Saby Profile, доходы ООО «ПротоСервисез» по итогам 2025 г. составили 9,5 млн руб., чистая прибыль – 4,5 млн руб. Годом ранее соответствующие показатели находились на уровне 23 млн руб. и 14,8 млн. руб.

С момента основания и до 2021 г. включительно доходы компании росли. На пике в 2021 г. этот показатель достигал 166,7 млн руб., чистая прибыль – 17,5 млн руб. В 2022 г. произошло почти десятикратное падение и выручки, и прибыли – до 15,2 млн руб. и 4,1 млн руб. соответственно. В 2023 г. компания во второй раз (первый – в 2014 г.) в своей истории отчиталась о чистом убытке в размере 7,1 млн руб.

К слову, именно в 2022 г. Proto вывела на рынок платформу Proto Observability Platform для комплексного контроля бизнес-систем, приложений, пользовательского опыта и ИТ-инфраструктуры. ПО включено в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России в начале августа 2022 г.

Успехи «Базиса»

По итогам 2025 г. доходы «Базиса» увеличились на 37%, до 6,3 млрд руб. Показатель OIBDA – на уровне 3,84 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 8,6% год к году до 2,22 млрд руб. В декабре 2025 г. компания успешно провела IPO.

Платформа серверной виртуализации «Базиса» – Basis Dynamix Enterprise заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNewsMarket 2026. Это третья победа флагманского продукта подряд. По итогам исследования решение набрало 695 баллов, опередив ближайшего конкурента на 25 баллов.

В 2024 г. «Базис» купил разработчика средств виртуализации «Рустэк», на тот момент одного лидеров российского рынка в этой сфере. В 2023 г. платформа «Рустэк» заняла первое место среди отечественных платформ по версии CNews.

В мае 2026 г. «РТК-ЦОД» (материнская компания «Базиса», «СкайФолл Лабс» (SkyFLabs) и Proto подписали соглашение о технологическом партнерстве в области создания совместной платформы для управления ИТ-инфраструктурой и сервисами. Как ожидается, платформа объединит в одном цифровом контуре инструменты ITSM/ESM, ITAM, мониторинга, наблюдаемости, автоматизации и сервисного взаимодействия.