«Базис» купил российского «убийцу» Dynatrace

«Базис» купил российского «убийцу» DynatraceКомпания «Базис» купила Proto, разработчика российской observability-платформы. Proto Observabilty Platform допустимо считать импортонезависимым аналогом американской Dynatrace. Обе эти системы могут «заглянуть» внтурь сложной ИТ-системы и попытаться на понятном специалисту языке объяснить, почему она функционирует не так, как от нее ожидают.
«Базис» покупает Proto
Как стало известно CNews, поставщик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» купил российскую компанию Proto, разработчика ИИ-платформы наблюдаемости (observability) и аналитики операционных данных.
В результате сделки в собственность «Базиса» перешла 70-процентная доля в Proto. Сделка реализована путем внесения в капитал Proto денежных средств, рассказали CNews в «Базисе». Средства планируется направить на развитие ИИ-платформы и ее интеграцию в экосистему «Базиса». Иные параметры сделки, в том числе ее сумму, стороны не разглашают.
Целью сделки заявлено улучшение собственного продуктового предложения «Базиса» в области серверной виртуализации за счет экспертизы и технологий Proto, а также создание собственного центра компетенций в области мониторинга.
Proto будет интегрирована в структуру группы «Базис» в качестве дочерней компании. В «Базисе» обещают сохранить и в дальнейшем расширить команду Proto.
«Сегодня платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных становятся важной частью современной ИТ-архитектуры. По мере роста распределенных систем, контейнерных сред и облачных платформ заказчикам уже недостаточно мониторинга отдельных компонентов, им необходима сквозная видимость инфраструктуры, приложений и связанных с ними бизнес-процессов в едином контуре. Именно поэтому мы рассматриваем приобретение Proto как стратегически значимое для дальнейшего развития экосистемы “Базиса”», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базиса».
В Proto «Базис» рассматривают как сильного партнера со значительным количеством ресурсов и обширной клиентской базой.
«Партнерство с таким игроком позволяет нам быстрее реализовать наше видение развития Proto и масштабировать продукт вместе с одной из ведущих российских ИТ-компаний», – сказал Денис Безкоровайный, генеральный директор и сооснователь Proto.
Proto Observability Platform
Программные продукты класса observability позволяют детально разобраться, что именно происходит с объектом наблюдения на глубинном уровне, к примеру, с приложением или инфраструктурой . Это возможно благодаря сборке различных метрик, логов и трассировок для дальнейшей систематизации и анализа, выявления проблемных мест.
В Proto Observability Platform имеются встроенные инструменты анализа, построенные с использованием машинного обучения. ИИ-модуль обрабатывает ранее упомянутые метрики, логи, трейсы, инфраструктурные события, определяет предполагаемую первопричину инцидента и формирует рекомендации по его устранению в понятном для специалиста виде. ИИ помогает сопоставлять телеметрию, находить вероятные причины сбоев и сокращать время их расследования.
Зачем «Базису» Proto
В «Базисе» в первую очередь заинтересованы в технологиях, которыми владеет Proto – их планируется интегрировать в экосистему ПО компании. Купив Proto, «Базис» избавляет себя от необходимости нести затраты на создание продукта с сопоставимыми возможностями с нуля.
«Приобретение Proto позволило сократить цикл самостоятельной разработки технологий наблюдаемости примерно на полтора года. По внутренней оценке, создание собственного продукта обошлась бы компании в три-четыре раза дороже M&A-сделки, без учета возможного роста себестоимости разработки в будущем», – заявил в разговоре с CNews Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».
Интеграция решений Proto во флагманские продукты «Базиса», в том числе непосредственно в Basis Dynamix – платформу для виртуализации серверов и контейнеров, позволит предоставить заказчикам функции предиктивной аналитики состояния ИТ-инфраструктуры и прогнозирования возможных инцидентов с использованием технологий ИИ. Для потенциальных клиентов, которые не используют инфраструктурные продукты «Базиса», предусмотрена самостоятельная конфигурация платформы с использованием технологий Proto.
Некоторые факты о компании Proto
Proto – российский разработчик решений для мониторинга и обеспечения стабильной работы цифровых сервисов. Компания более 12 лет занимается мониторингом производительности высоконагруженных систем и киберугроз.
В числе основных конкурентов компании на российском рынке можно выделить «Ключ-Астром», Monq, Volgablob, Gmonit и Sage. Среди зарубежных компаний, выпускающих ПО со схожей функциональностью, – Dynatrace, Instana Observability, Datadog и New Relic.
Согласно выписке из ЕГРЛЮЛ, ООО «ПротоСервисез» учреждено в мае 2014 г. в Москве. Уставный капитал составляет 25 тыс. руб. Он в равных долях разделен между Надеждой Борисовной Фердман и Денисом Игоревичем Безкоровайным. Последний значится руководителем компании в должности генерального директора.
По данным Saby Profile, доходы ООО «ПротоСервисез» по итогам 2025 г. составили 9,5 млн руб., чистая прибыль – 4,5 млн руб. Годом ранее соответствующие показатели находились на уровне 23 млн руб. и 14,8 млн. руб.
С момента основания и до 2021 г. включительно доходы компании росли. На пике в 2021 г. этот показатель достигал 166,7 млн руб., чистая прибыль – 17,5 млн руб. В 2022 г. произошло почти десятикратное падение и выручки, и прибыли – до 15,2 млн руб. и 4,1 млн руб. соответственно. В 2023 г. компания во второй раз (первый – в 2014 г.) в своей истории отчиталась о чистом убытке в размере 7,1 млн руб.
К слову, именно в 2022 г. Proto вывела на рынок платформу Proto Observability Platform для комплексного контроля бизнес-систем, приложений, пользовательского опыта и ИТ-инфраструктуры. ПО включено в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России в начале августа 2022 г.
Успехи «Базиса»
По итогам 2025 г. доходы «Базиса» увеличились на 37%, до 6,3 млрд руб. Показатель OIBDA – на уровне 3,84 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 8,6% год к году до 2,22 млрд руб. В декабре 2025 г. компания успешно провела IPO.
Платформа серверной виртуализации «Базиса» – Basis Dynamix Enterprise заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNewsMarket 2026. Это третья победа флагманского продукта подряд. По итогам исследования решение набрало 695 баллов, опередив ближайшего конкурента на 25 баллов.
В 2024 г. «Базис» купил разработчика средств виртуализации «Рустэк», на тот момент одного лидеров российского рынка в этой сфере. В 2023 г. платформа «Рустэк» заняла первое место среди отечественных платформ по версии CNews.
В мае 2026 г. «РТК-ЦОД» (материнская компания «Базиса», «СкайФолл Лабс» (SkyFLabs) и Proto подписали соглашение о технологическом партнерстве в области создания совместной платформы для управления ИТ-инфраструктурой и сервисами. Как ожидается, платформа объединит в одном цифровом контуре инструменты ITSM/ESM, ITAM, мониторинга, наблюдаемости, автоматизации и сервисного взаимодействия.