«Навикон» разработал ИИ-платформу NaviCortex для работы с корпоративными данными

Системный интегратор и разработчик «Навикон» вывел на рынок агентную ИИ-платформу NaviCortex. ИТ-решение позволяет искать ответы в корпоративных документах, а также выполнять аналитические задачи. Платформа рассчитана в первую очередь на крупные и средние компании с повышенными требованиями к информационной безопасности и суверенитету данных. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

В крупных компаниях информация, необходимая для принятия решений, как правило распределена между разными источниками. Документы и регламенты хранятся в корпоративных порталах и СЭД, данные о клиентах – в CRM, финансовые показатели – в учетных системах, а часть информации остается в файлах и у отдельных экспертов.

Чтобы получить аргументированный ответ на вопрос, сотрудникам приходится тратить время на длительный поиск, переключаться между системами, вручную сводить данные из разных систем. NaviCortex объединяет корпоративные источники в единое рабочее пространство и позволяет взаимодействовать с ними в едином интерфейсе.

В отличие от классических систем интеллектуального поиска, которые работают по схеме «запрос – поиск по документам – ответ», новое решение «Навикон» построено на агентной архитектуре. Получив задачу, ИИ-агент самостоятельно разбивает ее на этапы, определяет необходимые источники, обращается к корпоративным системам, выполняет расчеты и проверяет результат. При сложных запросах отдельные части задачи могут передаваться специализированным агентам, а дополнительная проверка позволяет сверять числа, периоды и другие необходимые данные.

Например, на вопрос о текущей задолженности клиента и возможности продолжать отгрузки платформа может одновременно получить сумму задолженности из ERP, проверить финансовую политику компании в базе знаний и уточнить статус клиента в CRM. В результате пользователь получает единый ответ, а не набор ссылок на три разные системы. По тому же принципу платформа сопоставляет показатели из разрозненных источников, готовит аналитические справки, проверяет требования регламентов или собирает информацию для управленческой отчетности.

Платформа не только находит информацию и отвечает на вопросы, но и выполняет работу по запросу пользователя. Агент пишет и запускает код в изолированной песочнице, рассчитывает показатели, строит таблицы и графики – а результат формирует в виде готового документа, таблицы или презентации. Для загрузки собственных файлов и дальнейшей работы с ними пользователям доступно персональное защищенное пространство.

NaviCortex можно интегрировать с ERP, CRM, WMS, СЭД, корпоративными порталами, базами данных и другими системами через API. Заказчики, в свою очередь, могут специализированных агентов для отдельных сотрудников, подразделений и сценариев без переработки всей системы.

Отдельное внимание разрабочик уделил вопросам корпоративной безопасности. Платформа учитывает права конкретного пользователя при обращении к документам и информационным системам, контролирует входящие запросы и ответы, фиксирует действия в журнале аудита и изолирует пользовательские песочницы. Решение может быть развернуто внутри закрытого контура компании, работать по гибридной модели или размещаться в облаке российского провайдера. При локальном развертывании данные и генерацию ответов можно оставить в инфраструктуре заказчика.

«Сейчас корпоративный ИИ часто сводится к чат-боту, который умеет искать информацию в базе документов. Но реальные вопросы бизнеса устроены сложнее: для ответа нужно взять данные из нескольких систем, сопоставить их с внутренними правилами, что-то рассчитать, проверить результат, а иногда – сразу подготовить документ. Именно под такие задачи мы создавали NaviCortex. Наша цель – дать сотруднику ИИ-инструмент, который понимает контекст бизнеса компании и способен самостоятельно пройти путь от вопроса до готового результата», – сказал Илья Народицкий, директор по стратегическим инновациям компании «Навикон».

Продукт оптимизирован для работы на русском языке и поддерживает модели с открытым исходным кодом, которые можно размещать в инфраструктуре заказчика. Клиент получает доступ к исходному коду платформы и может развивать и кастомизировать решение самостоятельно или с поддержкой «Навикон».

Платформа подойдет компаниям с большим объемом внутренней информации и разветвленным ИТ-ландшафтом. В частности, организациям из регулируемых сфер – финсектора, фармацевтики, пищевой промышленности и ритейла.